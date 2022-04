Fréquentes envies d’uriner : qu’est-ce que la pollakiurie ?

Une envie fréquente d'uriner la caractérise, pouvant être associée à des fuites ou des brûlures urinaires.

La pollakiurie est le fait de ressentir le besoin fréquent d’uriner, en journée ou pendant la nuit. La quantité d’urine de chaque miction est peu abondante et le volume émis en 24 heures demeure normal. Il ne faut pas confondre ce phénomène avec la polyurie, qui correspond à un volume trop important et toujours sur 24 heures.

Le jour et la nuit donc, et l’on va parler de pollakiurie diurne quand les mictions sont effectuées avec moins de 2 heures entre 2 passages aux toilettes au cours de la journée. La nycturie, qui est la pollakiurie nocturne, le patient se se rend plus d’une fois aux toilettes.

D’autres symptômes pourront être associées, comme des envies pressantes d’uriner, des sensations de brûlures ou encore des fuites urinaires.

Causes de la pollakiurie

Maladie liée à l’appareil urinaire

Cela peut être une cystite aiguë, une pyélonéphrite (calcul), une vessie de petite taille), un cancer de la vessie, un dysfonctionnement en lien avec une atteinte du système nerveux.

Maladie de la prostate

Un adénome ou un cancer de la prostate peuvent expliquer la pollakiurie, mais aussi une prostatite.

Un trouble au niveau de l’urètre

Un rétrécissement de l’urètre, qu’il soit lié à une infection, une tumeur bénigne ou maligne, ou encore un calcul bloqué dans l’urètre font partie des pistes.

Autres raisons

Une atteinte à un organe voisin peut aussi en être à l’origine : salpingite, vaginite, péritonite ou prolapsus génital….

Quand consulter ?

Envisagez une consultation si ces mictions sont associées à l’un ou l’autre, voire plusieurs, de ces symptômes :

brûlures urinaires faisant penser à une cystite ;

douleurs lombaires intenses et unilatérales (coliques néphrétiques);

douleurs abdominales intenses, sang dans les urines ;

fièvre, frissons, vomissements, perte de poids, fatigue, sensation anormale de soif…

Examens

Lors de la consultation, le médecin va procéder à une analyse d’urines pour rechercher d’éventuels :

leucocytes (globules blancs), hématies (globules rouges) et nitrites produits en cas d’infection urinaire ;

protéines (maladie des reins) ;

sucre (diabète).

Puis des examens (ECBU, échographie pelvienne voire endoscopie de l’urètre pourront être prescrits.

Traitement de la pollakiurie

Le traitement de la pollakiurie consiste à s’occuper de la maladie qui est à l’origine de l’envie anormalement fréquente d’uriner :