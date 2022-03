Fumer du cannabis provoquerait un vieillissement plus rapide de l’organisme

Cette constatation concerne les consommateurs réguliers, révèlent les auteurs de cette nouvelle étude.

La revue Drug and Alcohol Dependence relaie les résultats d’une étude menée par des chercheurs universitaires américains. Selon eux, les “gros” fumeurs de cannabis seraient au risque de voir leur corps vieillir de façon accélérée, au point qu’il ne reflèterait plus leur âge réel.

L’horloge épigénétique

La vitesse à laquelle nous vieillissons n’est pas seulement tributaire du simple temps qui passe. Bien entendu, des facteurs environnementaux jouent un rôle prépondérant et ils occasionnent des modifications dans l’expression d’une partie de notre matériel génétique.

Partant de ce principe, des scientifiques ont récemment développé l’idée d'”horloge épigénétique”, laquelle décrypte les schémas de méthylation de l’ADN, et permet ainsi de préciser l’âge biologique d’un individu. Aujourd’hui, les chercheurs américains auteurs de l’étude en question aujourd’hui ont utilisé cette “horloge” dans le but de savoir si le fait de fumer régulièrement du cannabis occasionnait une discordance entre l’épigénome d’un individu et son âge réel.

Résultats de l’étude

Pour mener à bien leurs recherches, les universitaires ont décrypté le matériel génétique de 154 individus états-uniens. Ce qu’ils ont observé, c’est qu’au moment où ils passent l’âge de 30 ans, les fumeurs réguliers de cannabis pouvaient présenter des schémas d’activation génétique dépassant leur âge. Mais aussi, que les gros fumeurs affichaient le plus fort taux d’accélération de leur horloge biologique.

Pour quelle raison ? L’inhalation d’hydrocarbures serait en cause mais d’autres analyses devront confirmer ou infirmer cette causalité spécifique.

Et les auteurs de préciser, avant de conclure : “Le vieillissement épigénétique dépendait aussi de la récence de la consommation de marijuana : plus elle était proche dans le temps, plus elle avait de l’influence sur l’organisme. Ces résultats indiquent un rôle causal de la consommation de cannabis dans le vieillissement épigénétique”.