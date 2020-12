Gare aux plantes de Noël toxiques !

L’Anses rappelle la toxicité de certaines plantes de Noël, qui touchent chaque année certains enfants ou animaux domestiques.

D’apparence innocente, certaines plantes utilisées pour les décorations de Noël, deviennent toxiques si elles sont mâchées ou ingérées. Bien sûr, leurs premières victimes sont les enfants et les animaux domestiques. L’Anses veut faire un rappel, pour que chacun puisse passer des fêtes sereinement.

Des accidents qui reviennent chaque année

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) tient à faire des recommandations, pour éviter trop d’accidents.

En effet, chaque année, c’est entre 40 et 80 appels du centre antipoison, pour des enfants de moins de 15 ans, qui ont ingéré une plante toxique. Parmi ces appels, 80 % sont passés pendant les fêtes de fin d’année.

Les feuilles de houx, même si elles sont toxiques, ne sont pas la cause principale d’ingestion. En revanche, les enfants ont tendance à manger les baies, qui, si elles sont mangées en quantité, peuvent provoquer :

salivation importante ;

vomissements ;

diarrhée persistante ;

somnolence ;

convulsions.

Les animaux domestiques (chiens et chats) peuvent également souffrir de graves troubles digestifs, s’ils en mangent. D’ailleurs, s’ils en ont ingéré en grande quantité, ils risquent également des troubles neurologiques, pouvant aller jusqu’au coma.

L’Anses vous conseille fortement de prêter attention à la toxicité de 3 plantes qui font fureur dans la décoration des fêtes de fin d’année, telles que le :

houx ;

gui ,

poinsettia.

Les gestes à adopter en cas d’ingestion d’une plante toxique

Si vous constatez que votre enfant ou votre animal de compagnie a mâché ou ingéré une plante toxique, certains gestes vous seront utiles.

Tout d’abord, vous devez enlever de la bouche tous les débris restants (bouts de feuilles ou de baies), puis la nettoyer avec un linge mouillé. Agissez rapidement, mais montrez-vous rassurant.

Il ne faut surtout pas que l’enfant ou l’animal boive de l’eau.

Ensuite, évaluez l’état général et faites attention si vous percevez chez l’enfant ou l’animal une :

irritation ;

bouche ou gorge gonflée ;

décoloration des muqueuses.

Si vous constatez ce type de changement, appelez tout de suite le centre antipoison ou antipoison vétérinaire, s’il s’agit de votre animal domestique.

L’Anses rappelle que plus vite la plante en cause est trouvée, plus vite les médecins pourront agir pour traiter.

Ainsi, pour les aider au mieux, vous pouvez noter les :