Gastro ou intoxication alimentaire : quelles sont les différences ?

La gastro-entérite est typique de l'hiver. Mais comment la différencier d'une intoxication alimentaire ?

Dissipons d’emblée tout malentendu : il n’y a aucune différence entre les termes gastro-entérite et grippe intestinale. S’ils sont différents, ils définissent exactement la même chose.

La gastro, c’est quoi ?

La gastro-entérite est une atteinte infectieuse du tube digestif, et tout particulièrement de l’intestin grêle. Elle peut être d’origine parasitaire ou bactérienne, et ses symptômes sont alors des maux de ventre, une diarrhée, des vomissements et de la fièvre. Quand elle est d’origine virale, et il s’agit de la majeure partie des cas, ces mêmes symptômes s’accompagnent de crampes, de douleurs musculaires et de maux de tête.

L’intoxication alimentaire

L’intoxication alimentaire est consécutive à l’ingestion d’un aliment souillé car périmé, ayant subi une rupture de la chaîne du froid, ou ayant été manipulé dans des conditions d’hygiène insuffisantes.

Comme pour la gastro, les symptômes communs sont les maux de ventre, les vomissements, la fièvre et la diarrhée.

Les différences entre gastro et intoxication

Dès lors, comment les reconnaître avec des symptômes communs ? Il faut d’abord se demander, dans le cas où vous avez partagé un repas à plusieurs, si les autres personnes se plaignent également de désagréments. Si c’est le cas, vous êtes sans doute tous victimes d’une intoxication alimentaire.

Le type de diarrhée, un révélateur

Si la diarrhée est un symptôme commun, certains types vont différer selon les deux maladies. Quand elle est la conséquence d’une intoxication alimentaire, elle se présente sous ces formes :

sans fièvre, quelque heures après l’ingestion d’aliments, elle est due à une salmonelle ou un staphylocoque ;

dans un deuxième temps, elle pourra révéler des glaires et du sang et être infectieuse.

Dépendant d’une gastro-entérite, la diarrhée est aigüe, survenant brutalement et voici qui pourra être constaté :

plus de 3 selles en l’espace de 24 heures ;

des selles qui deviennent molles ou liquides.

L’apparition des symptômes

Autre différence, le délai de survenance des symptômes. Entre 1 heure et quelques heures après ingestion d’un aliment, c’est probablement une intoxication. Dans le cas d’une gastro-entérite, ce délai passe à une plage de 24 à 36 heures d’incubation.

La contamination, facteur discriminant

La façon dont la contamination se produit est aussi importante. Pour la gastro, il s’agira soit de :

La consommation d’eau ou d’aliments contaminés ;

Un contact direct avec une personne infectée car elle est très contagieuse ;

Un contact indirect avec des personnes ou d’objets contaminés.

Dans le cas de l’intoxication alimentaire, eau ou aliments contenant bactéries, virus, parasites, toxines ou produits chimiques seront responsables.