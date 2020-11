Gels hydroalcooliques : la répression des fraudes alerte sur des produits inefficaces, vois dangereux

Saviez-vous qu’environ 13 % des gels hydroalcooliques analysés par la répression des fraudes ont été jugés inefficaces ?

Pour être efficace, un gel hydroalcoolique doit au minimum contenir 60 % d’alcool. Étant fortement utilisé depuis le début de la pandémie de Covid-19, ce type de produit permet d’éliminer le virus de vos mains en seulement 15 secondes. Récemment, la DGCCRG (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a passé au crible 162 gels.

Des résultats alarmants sur l’efficacité des gels hydroalcooliques mis en vente

Dans un communiqué de presse publié le 18 novembre 2020, la DGCCRF a statué sur la conformité des gels et des solutions hydroalcooliques. Cette administration française relevant du ministère de l’Économie dévoile ainsi ses résultats suite à l’analyse de 162 produits par le Service commun des laboratoires.

Parmi ce panel, il est constaté que 38 % des produits sont non conformes et 35 % sont non conformes ainsi que dangereux. La DGCCRF précise que 21 produits disposaient d’ « une teneur en alcool insuffisante et se sont donc révélés non conformes et dangereux ». 36 produits ne contenaient aussi pas assez d’alcool et minimisaient en plus les dangers inflammatoires de leurs solutions. Pour finir, 61 produits sont jugés non conformes à cause d’un étiquetage incomplet ou incorrect.

La répression des fraudes dévoile quelques conseils pour bien choisis ces produits

La DGCCRF reprécise ainsi que seuls les gels et solutions hydroalcooliques avec une teneur en alcool d’au moins 60 % ou avec la norme EN 14476 « sont efficaces en matière de désinfection ». Ces produits doivent en plus contenir le nom de l’alcool qu’ils contiennent sur leur étiquetage.

Au niveau de l’utilisation, l’autorité rappelle que certaines précautions doivent être prises. Ainsi, il ne faut pas oublier que ce type de produit contient de l’alcool, et que par conséquent ceux-ci sont facilement inflammables.