Gencives qui saignent, cela pourrait être dû à un manque de vitamine C

Une nouvelle étude vient de prouver la relation entre saignement des gencives et carence en vitamine C.

Après s’être brossé les dents, il est assez récurrent de saigner des gencives. Si ce désagrément arrive de façon régulière, cela pourrait être soit le signe de maladies parodontales comme la gingivite ou la parodontite. Selon une récente étude, cet évènement pourrait aussi être dû à un manque de vitamine C.

Les saignements des gencives étudiés à travers une méta-analyse

Le saignement des gencives est assez fréquent lors d’un brossage de dents. Cependant, ce phénomène, s’il est récurrent, pourrait être le signe de gencives sensibles ou bien d’une maladie. Nécessitant un rendez-vous chez le médecin afin de vérifier la situation, des chercheurs ont remarqué qu’une carence en vitamine D pourrait aussi être la cause d’un saignement des gencives.

Publiée le 1er février dans la revue Nutrition Reviews, cette nouvelle étude découle d’une méta-analyse de 15 essais cliniques menés dans six pays différents. Ainsi, les chercheurs ont analysé les données relatives aux tendances de saignements gingivaux chez 1 140 participants. De plus, le rapport prend en compte les informations de 8 210 résidents américains issues de l’enquête « Health and Nutrition Examination Survey » des Centers for Disease Control and Prevention.

Une carence en vitamine C pourrait expliquer les saignements gingivaux

À travers les résultats de cette étude, les chercheurs constatent que le saignement des gencives était corrélé avec un faible taux de vitamine C dans l’organisme. Le phénomène a ainsi pu être réduit, voire stoppé grâce à une augmentation de l’apport quotidien en vitamine C.

Le Pr Hujoel, principal auteur de l’étude, dentiste et professeur de sciences de la santé bucco-dentaire à la School of Dentistry de l’Université de Washington, déclare ainsi « Il fut un temps où les saignements gingivaux étaient plus généralement considérés comme un marqueur potentiel d’un manque de vitamine C. Mais au fil du temps, cette idée a été noyée ou marginalisée par cette attention excessive portée au traitement du symptôme du saignement par le brossage ou le fil dentaire, plutôt qu’au traitement de la cause ». Si vous souffrez de saignement des gencives, l’homme recommande ainsi d’introduire plus d’aliments riches en vitamine C dans son régime alimentaire à travers des fruits et légumes ou bien une supplémentation.