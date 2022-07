Goodmed, une appli pour connaître les effets indésirables des médicaments

C'est une société située à Bordeaux qui a mis au point cette appli dont le but est de donner accès à une information fiable et utile.

Nous le savons, la prise d’un médicament n’est jamais anodine. Et comme lire une notice peut se révéler fastidieux, quand celle-ci n’est tout simplement pas perdue, la société bordelaise Synapse Medicine a lancé il y a quelques semaines Goodmed, une application qui vise “à mieux comprendre vos traitements avec des informations fiables”.

La société, se fondant sur une étude du Réseau français de pharmacovigilance, rappelle que “dans 11,6% des cas, les effets indésirables médicamenteux sont dus à de l’automédication inappropriée ou à un mésusage du médicament”.

Plus de 200 0000 hospitalisations chaque année

Autre constat, autre nombre : Entre 2007 et 2018, la hausse des hospitalisations faisant suite à des effets indésirables a atteint 48% (plus de 200 000 par an). Louis Létinier, co-fondateur de Synapse Medicine et directeur médicale, le but de Goodmed “n’est pas que le patient se gère tout seul mais c’est plutôt de lui donner de l’information et de le mettre en relation avec des professionnels de santé en le prévenant que tel médicament peut être dangereux pour lui, notamment pour ceux sans prescription”, explique-t-il au site Actu.fr.

Connaissances des médecins et pharmaciens de la société, mais aussi documents de sources officielles comme l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sont les socles de l’application.

Une application voulue simple d’usage

Une fois l’application installée, des infirmations personnelles (âge, antécédents, traitement suivi, allergie…) doivent être renseignées par son utilisateur. Louis Létinier précise que “L’intérêt c’est de personnaliser l’information : on va par exemple dire à une femme enceinte qu’elle ne peut pas prendre d’ibuprofène parce que c’est très dangereux pour un fœtus”.

En prenant simplement en photo la boite de médicament, une couleur apparait : verte ou rouge pour signifier sa dangerosité potentielle. Tous les médicaments en vente en France sont recensés. Et pour chacun d’eux, il est possible de prendre connaissance de l’intégralité de la notice, les précautions à prendre, le remboursement ou donc encore les effets indésirables. L’appli est gratuite à la base mais sa version payante permet de regrouper plusieurs profils sur un compte unique (utile pour une cellule familiale par exemple).