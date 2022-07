Gorge : qu’est-ce qu’une amygdalite ?

C'est le plus souvent chez l'enfant que l'on rencontre cette inflammation des amygdales.

Mal de gorge, gêne à la déglutition sont les symptômes principaux d’une inflammation des amygdales, autrement dit une amygdalite ou une angine.

L’amygdalite aiguë est souvent associée à la pharyngite. Une majorité des cas sont causées par un virus et quand il s’agit d’une bactérie, le Streptocoque β hémolytique du groupe A est le plus souvent en cause.

Plusieurs formes d’amygdalite

Un examen clinique va permettre de déterminer s’il s’agit :

d’une forme érythémateuse, c’est-à-dire que la muqueuse du pharynx apparait rouge, les amygdales présentent un volume plus important;

d’une forme érythématopultacée que l’on connait mieux sous le nom d'”angine blanches”. Si la muqueuse est aussi très rouge, elle présente également des taches blanchâtres épaisses. Des ganglions gonflés sous la mâchoire peuvent aussi se faire ressentir.

Quand une origine bactérienne est en cause, on va distinguer :

L’amygdalite ulcéreuse et ulcéro-nécrotique, qui est une érosion au niveau d’une amygdale avec extension possible au voile du palais ou à la partie postérieure du pharynx;

L’amygdalite vésiculeuse, toujours due à un virus et caractérisée par la présence de petites vésicules sur une muqueuse inflammatoire.

Caractère aigu ou chronique

Il est rare que l’amygdalite soit chronique ou récidivante. Quand elle est chronique, elle est secondaire à une perturbation au niveau immunologique pendant les premières années de la vie. Un abus d’antibiotiques peut aussi l’expliquer. L’ablation des amygdales est souvent envisagée et choisie.

Amygdalite : quels sont les facteurs de risque ?

Les voici :

tabagisme, même passif;

une allergie respiratoire;

une hygiène bucco-dentaire insuffisante;

sinusites ou bronchites chroniques ;

immunodépression ;

reflux gastro-œsophagien.

Les signes de l’amygdalite

Les plus importants sont des maux de gorge, une gêne dans la gorge, douleur à la déglutition pouvant s’étendre aux oreilles, maux de tête, fièvre quand l’infection est avérée, associée éventuellement à la fatigue et à des courbatures.

D’autres symptômes possibles : amygdales rouges et/ou gonflées, voix irritée, taches blanches ou jaunes sur les amygdales, mauvaise haleine, ganglions lymphatiques enflés et éventuellement douloureux.

Traitements de l’amygdalite

Comme un virus est la plupart du temps en cause, aucun antibiotique n’est donc nécessaire et le traitement va s’attacher à combattre les signes. Il faudra donc avoir recours aux antalgiques, à l’hydratation, aux gargarismes à l’eau salée et bien sûr au repos.

En cas d’infection bactérienne, une antibiothérapie sera nécessaire. Et c’est la pénicilline qui est choisie pour l’angine à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A.

Intervention chirurgicale

Des cas vont demander l’ablation des amygdales :