Grand froid : comment reconnaitre et prévenir les engelures ?

C'est à l'occasion d'une exposition prolongée à un froid intense et/ou un vent glacial que l'engelure peut survenir. Et elle n'a rien de si bénin.

L’engelure se caractérise par une plaque rouge ou de teinte bleue, gonflée et plus ou moins douloureuse des extrémités du corps, et qui est provoquée par le froid.

Elle disparait la plupart du temps d’elle-même ou après un traitement approprié en quelques semaines. Si elle s’avère moins grave que la gelure, elle est le premier signe d’une gelure superficielle.

Engelure : des personnes plus à risque

Certes, les basses températures et le vent glacé peuvent provoquer une engelure chez n’importe qui. Mais certains sujets sont plus potentiellement concernés. il s’agit :

des femmes minces;

des personnes atteintes par la maladie de Raynaud;

des personnes touchées par l’athérosclérose ou d’autres troubles de la circulation.

Les symptômes

Les signes que vous êtes en présence d’une engelure :

une/les extrémités sont fermes, très pâles;

la peau présente un aspect rouge ou bleuté, violacé;

sensations de brûlures ou de petites piqûres avec un engourdissement quand la circulation sanguine revient à la normale;

des crevasses peuvent aussi se manifester.

Comment éviter une engelure ?

Voici ce qu’il est conseillé :

en amont, suivre une cure de vitamines A et D;

quand vous vous trouvez au froid, éviter autant que possible de mettre la ou les mains dans l’eau;

donner du temps à votre organisme de s’habituer aux températures basses;

l’alcool diminuant la sensibilité au froid, éviter ou réduire sa consommation avant exposition au froid;

porter, et cela semble naturel, des vêtements chauds…. Mais aussi qui ne sont pas trop serrés;

protéger autant que possible nez, oreilles, pieds et mains.

Traitements de l’engelure

Une engelure bénigne peut être soignée facilement en suivant quelques règles simples et la plupart du temps de bon sens :

placer ses mains dans un endroit chaud;

retirer tout vêtement ou accessoire qui serre (comme des gants ou chaussures);

éviter de fumer pour la simple raison que la nicotine a un effet vasoconstricteur, c’est-à-dire qu’elle peut resserrer les vaisseaux sanguins;

éviter d’appliquer du froid ou de frotter l’engelure tout comme d’appliquer une source de chaleur risquant d’occasionner de nouvelles brûlures.

Si l’engelure, ou les engelures persistent, il est conseillé de consulter un médecin qui sera à même de proposer des traitements plus forts.