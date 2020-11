Grippe aviaire : un risque élevé et omniprésent sur l’ensemble du territoire français

La grippe aviaire est de retour en France, de nombreux départements français présenteraient un risque élevé face à cette maladie.

Une nouvelle menace sanitaire vient toucher le France en plus du Covid-19 : la grippe aviaire. Un virus similaire au H5N1, le H5N8 a en effet commencé à contaminer de nombreux oiseaux sauvages, mais aussi d’élevage très récemment.

Grippe aviaire, 45 départements français concernés

Le virus H5N8 a pour la première fois été découvert en Russie et au Kazakhstan durant l’été 2020. Une origine lointaine, mais qui touche déjà les pays européens. En effet, des oiseaux sauvages ont déjà contaminé des élevages en Allemagne ainsi qu’en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Face à ce risque, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, a fait passer le niveau de risque de « modéré » à « élevé » de 45 départements français.

Une très bonne décision à la vue de la période migratoire des oiseaux sauvages se déroulant en ce moment en France. L’Office national de la biodiversité a d’ailleurs déclaré que « Le territoire français est concerné par ces migrations [d’oiseaux sauvages] qui battent leur plein actuellement ; le pic d’arrivées migratoires en France a souvent lieu en novembre. Il est donc nécessaire de rester vigilants jusqu’à leur départ en migration prénuptiale vers le nord-est, en fin d’hiver/début du printemps ».

Des dangers pour l’homme ?

Aucune réponse à cette question n’a pour l’instant été évoquée. L’OMS tend tout de même à rassurer les populations en déclarant que « la plupart des virus de la grippe aviaire ne sont pas pathogènes pour l’Homme ». Cependant, il est nécessaire de prendre des précautions dès maintenant, car certains d’entre-eux sont « zoonotiques, ce qui signifie qu’ils peuvent infecter l’Homme et provoquer une maladie. » Pour éviter toute infection par le H5N8, il est important de ne pas se rendre dans des lieux où il y a beaucoup d’oiseaux sauvages ou d’élevages. Concernant notre alimentation, il est conseillé de bien cuire les viandes de volaille.