Grippe saisonnière : 30% de doses de vaccins supplémentaires ont été commandées

Le ministère de la Santé souhaite ainsi éviter une conjonction de l’épidémie de Covid-19 avec celle de la grippe, qui saturerait les services de réanimation.

En début de semaine, le ministère de la Santé annonçait avoir passé commande de 30% de doses de vaccins supplémentaires contre la grippe saisonnière. Si certains réclamaient un début de campagne de vaccination anticipé, celle-ci devrait débuter à la mi-octobre, comme chaque année et comme l’a indiqué une source gouvernementale.

Eviter un front commun Covid-19-grippe

A l’occasion d’une réunion de responsables des partis politiques qui était dirigée par le Premier ministre Jean Castex, Olivier Véran a précisé que le but était d’éviter une conjonction de l’épidémie de Covid-19 avec celle de la grippe saisonnière. Une telle situation pourrait conduire à une rapide saturation des services de réanimation. A travers le monde, les fabricants de vaccins antigrippaux ont produit pour l’épisode 2020-2021 un nombre de doses jamais atteint.

Un appel à la vaccination de masse

Samedi dernier, 75 députés issus des rangs de la majorité signaient une tribune dans laquelle ils appelaient à “une vaccination massive et solidaire contre la grippe”. Selon eux, il s’agirait d’un “acte citoyen en faveur de sa santé et de celle des autres” car “le risque est grand de voir s’entrechoquer le Covid-19 avec la grippe, elle-même responsable de 10.000 morts environ chaque année”. Les signataires demandaient également que toutes les mutuelles prennent en charge le vaccin contre la grippe, déjà gratuit pour les personnes de plus de 65 ans. Et la tribune de se terminer par ces mots : “Nous attendons toutes et tous avec impatience le vaccin contre le coronavirus. Profitons d’ores et déjà des vaccins existants car ils sont nos meilleurs alliés dans cette lutte contre les virus”. Pour sa part, l’Académie nationale de médecine a appelé à “rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour l’ensemble du personnel soignant”.