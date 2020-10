Grippe saisonnière : la campagne de vaccination vient de débuter

La campagne de vaccination de la grippe saisonnière vient d’être lancée sur le territoire français. Cette année, plus de 16 millions de personnes à risques sont menacées par la maladie.

Dans un contexte des plus particuliers, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière vient de débuter ce mardi 13 octobre. L’objectif cette année est simple, protéger la population et surtout éviter d’engorger les hôpitaux.

Quelles sont les personnes devant être vaccinées en priorité contre la grippe ?

Chaque année, entre 2 millions et 6 millions de français sont touchés par la grippe saisonnière. Un constat alarmant qui pourrait amener rapidement de nouvelles personnes dans les services de santé. De plus, les symptômes de ce virus se rapprochent beaucoup de ceux du SARS-CoV-2 (COVID-19). Il est donc important d’endiguer la grippe le plus rapidement possible en vue de la situation sanitaire en France.

Le pays vient ainsi de lancer sa campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Selon l’Académie de médecine et l’Académie nationale de pharmacie, les personnes prioritaires doivent être les premières à profiter du vaccin. Les deux institutions définissent comme prioritaires : les personnes âgées de plus de 65 ans ou avec des facteurs à risques, les femmes enceintes et leur entourage, le personnel soignant ainsi que les aidants. L’Assurance maladie estime que ces personnes représentent près de 16 millions de personnes. Des bons de prises en charge du vaccin offrant un remboursement à 100 % ont d’ailleurs déjà été envoyés.

Afin de pallier à une possible pénurie, le gouvernement français avait annoncé avoir commandé un surplus de vaccins en septembre dernier. « Nous avons 30 % de doses de vaccins en plus que les années précédentes », déclarait Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé Olivier. Allez-vous faire le vaccin contre la grippe saisonnière ? Les médecins encouragent à le faire pour différencier les symptômes de la COVID-19 et ceux de la grippe saisonnière. D’ailleurs, ce virus saisonnier fait autant de morts par an que le coronavirus.