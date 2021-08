Grossesse : alcool et tabac augmentent le risque de mortalité du bébé

Des chercheurs viennent de rappeler à travers une nouvelle étude les dangers de la consommation d’alcool et de tabac lors de la grossesse pour le bébé

Depuis de nombreuses années, la consommation de certains aliments et drogues lors de la grossesse est proscrite pour la bonne santé du bébé. Dans une nouvelle étude publiée récemment, les chercheurs ont rappelé une nouvelle fois que boire de l’alcool et fumer du tabac lors de la grossesse augmentent gravement le risque de perdre son bébé. Pour rappel, le taux de mortalité fœtale in-utero en France est de 7 à 8 pour 1 000 enfants.

Alcool et tabac : un danger pour la survie bébé

« Le tabagisme prénatal est un facteur de risque connu du décès des bébés in utero ; cependant, l’impact sur l’enfant à naître de la consommation prénatale d’alcool ou de la combinaison du tabagisme et de la consommation d’alcool est mal connu », déclarent tout d’abord les chercheurs pour justifier la démarche de leur étude.

Pour arriver à leur conclusion, ils ont notamment suivi une cohorte de 8 506 femmes enceintes résidant aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Les données ont été récoltées et analysées entre le 1er novembre 2018 et le 20 novembre 2020. Sur l’ensemble des grossesses, l’étude souligne que 145 bébés sont mort-nés à la 20e semaine de gestation et 82 bébés à la 28e semaine.

En analysant leurs données, les chercheurs ont pu notamment constater que « la double exposition à l’alcool et au tabac après le premier trimestre de la grossesse a multiplié par 2,78 le risque de mortalité de l’enfant à naître par rapport aux femmes non exposées ou ayant arrêté de fumer avant la fin du premier trimestre de la grossesse ».

Outre des dangers pour la santé du bébé lors de la grossesse, boire de l’alcool et du tabac peut impacter la santé de l’enfant plus tard dans sa vie. Encore plus dangereux, le tabagisme passif peut aussi faire de gros dégâts avec notamment une accélération du vieillissement biologique.