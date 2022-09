Grossesse : Des médicaments contre l’épilepsie ou la migraine possiblement dangereux

UFC-Que-Choisir et l'ANSM alertent sur les risques plus importants de malformation et de troubles neuro-développementaux du bébé.

L’UFC-Que choisir alerte les futurs parents : des médicaments prescrits contre l’épilepsie et les migraines peuvent s’avérer dangereux pour le bébé qui y est exposé pendant une grossesse.

Avec l’ANSM (Agence nationale du médicament), l’association de défense des consommateurs indique que certains de ces produits augmentent de façon significative le risque de malformations du bébé et de troubles neuro-développementaux.

Quels médicaments sont concernés ?

Et l’épilepsie n’est pas la seule concernée. Dans le détail :

le topiramate (nom commercial : Epitomax) qui est aussi prescrit contre les migraines chroniques,

la prégabaline (Lyrica) liée aux troubles anxieux généralisés et aux douleurs neuropathiques,

et enfin le valproate (Dépakote, Dépamide) contre le trouble bipolaire.

On estime qu’un bébé exposé au topiramate avant la naissance est 3 fois plus à même de développer des troubles du spectre autistique ou de déficience intellectuelle, en regard d’un nouveau-né dont la mère épileptique ne prend pas de traitement. Quant à la prégabaline, elle est susceptible d’entraîner des malformations.

Une “information majeure de sécurité”

Ainsi, l’ANSM évalue à la hausse ces risques de malformation de l’enfant et de troubles autistiques. Selon l’ogranisme, cette annonce est une “information majeure de sécurité” et il demande “que ces données et leurs conséquences potentielles sur l’utilisation de ce[s] médicament soient évaluées au niveau européen”.

Capital cite une étude du mois de de mai dernier concernant les médicaments contre les troubles épileptiques. Selon ses résultats, il existe un risque de survenue de troubles autistiques et de déficience intellectuelle multiplié par 3 “chez les enfants dont la mère atteinte d’épilepsie a été exposée au topiramate durant la grossesse”.

Les recommandations de l’ANSM

Au vu de tout cela, que conseille l’ANSM aux femmes enceintes ? Tout simplement de consulter un professionnel dans le cas d’une crise d’épilepsie.

En ce qui concerne cette fois les femmes en âge de procréer, la recommandation est l’utilisation d’un moyen contraceptif “hautement efficace”. Sur son site, elle précise à ce propose :

Le topiramate peut rendre votre pilule contraceptive moins efficace. Vous devez discuter avec votre médecin de la meilleure méthode de contraception à utiliser.