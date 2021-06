Grossesse : les femmes souffrant de migraines ont plus de risques de complications

À travers une nouvelle étude, nous apprenons que les femmes souffrant de migraines ont plus de risque de souffrir de complication lors de la grossesse.

La grossesse est une période particulière dans la vie d’une femme. À travers une nouvelle étude présentée lors du 7e congrès de l’Académie européenne de neurologie (EAN) le 19 juin, les chercheurs ont souligné que les crises migraineuses pendant la grossesse pouvaient augmenter le risque de complications obstétriques et postnatales chez les femmes.

Des migraines à risque chez les femmes enceintes

Selon les auteurs de l’étude, les femmes enceintes et sujettes à des migraines ont plus de risque d’être admises dans des services à haut risque. Généralement estimé à 6 % chez les femmes enceintes n’étant pas sujettes à des migraines, le risque s’élève à 6,9 % chez les femmes migraineuses sans aura et à 8,7 % chez celles souffrant de migraines avec aura.

Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont analysé des données autour de la première grossesse de 145 102 femmes entre 2014 et 2020. Parmi ce large panel, 12 222 femmes souffraient de migraines, dont 1 576 avec aura. Des données supplémentaires ont été prises en compte telles que les complications médicales et obstétricales de chaque trimestre, l’utilisation de médicaments lors de la grossesse ainsi que le mode d’accouchement.

Les résultats ont d’ailleurs montré que les femmes enceintes souffrant de migraine avaient un risque significativement accru d’hyperlipidémie, de caillots sanguins et de diabète gestationnel. Pendant l’accouchement, elles étaient aussi plus sujettes à avoir recours à l’anesthésie épidurale. Aucun risque accru d’accouchement assisté n’a été constaté.

L’étude « confirme que les femmes qui souffrent de migraine courent un plus grand risque d’une foule de complications médicales et obstétriques. Nous recommandons donc de classer ces femmes dans la catégorie des grossesses ‘à haut risque’ et de les traiter selon un protocole adapté », souligne l’autrice principale Dre Nirit Lev. Elle ajoute : « On a également constaté que les migraineuses courent un plus grand risque de développer une dépression pendant leur grossesse et après l’accouchement ».