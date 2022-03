Grossesse : quelles sont les complications potentielles ?

Le suivi médical initié dès le début de la grossesse vise à prévenir ou poser un diagnostic sur d'éventuelles complications.

Tout au long de la grossesse, le suivi médical est le cadre indispensable pour des mois les plus sereins possibles. Il permet de prévenir et de diagnostiquer une complication, parmi celles que nous allons rapidement définir.

La grossesse extra-utérine (GEU)

La GEU correspond à une grossesse s’implantant et se développant hors du milieu normal de la nidation, c’est-à-dire hors de l’endomètre qui tapisse la cavité de l’utérus. Dans ce contexte, l’œuf ne se fixe pas et dans la plupart des cas, il s’ancre dans la trompe de Fallope ou plus rarement sur un ovaire, ou dans la cavité abdominale voire le col utérin.

Ce diagnostic doit être vite posé car l’œuf continue son développement et la trompe de l’utérus peut se rompre avec pour conséquence un saignement dans l’abdomen.

Conséquences ultérieures : la santé de la future maman est en danger, et elle risque une infertilité à la suite de cette grossesse.

L’interruption spontanée de grossesse

Communément appelée “fausse couche”, il s’agit d’un arrêt spontané qui survient avant la 22è semaine d’aménorrhée, date de la viabilité fœtale. Elle est précoce si elle survient avant la 14ème semaine d’aménorrhée, tardive si elle a lieu entre la 14ème et la 22ème semaine d’aménorrhée.

Elle se manifeste par des saignements vaginaux, légers ou abondants, irréguliers ou ininterrompus, de teinte brunâtre ou rouge vif. Mais aussi par une expulsion par le vagin de tissus brunâtres ou de caillots sanguins, de douleurs dans le bas du dos ou à l’abdomen.

Diabète de grossesse

Le diabète gestationnel correspond à une intolérance au glucose qui se traduit par une augmentation de la glycémie. Il disparaît après l’accouchement.

Ses conséquences sont à double niveau :

pour la mère : hypertension artérielle gravidique, pré-éclampsie. Un décollement du placenta un retard de croissance ou une naissance prématurée sont à craindre et nécessitent un suivi médial accru ;

pour le bébé : un poids trop important occasionnant un accouchement compliqué, et il faudra rééquilibrer la glycémie de l’enfant après la naissance.

L’IMG

Avec ces complications, une interruption médicale de grossesse peut être envisagée quand la santé de la mère et/ou de l’enfant est en jeu. Elle peut être effectuée si la grossesse met en danger la vie de la femme enceinte, ou si l’enfant à naître présente une importante probabilité d’affection d’une particulière gravité, laquelle est reconnue comme incurable quand le diagnostic est posé.