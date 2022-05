Grossesse : les femmes toujours plus exposées aux perturbateurs endocriniens

Une étude universitaire américaine à portée nationale révèle une augmentation de leur exposition aux produits chimiques.

En début de semaine, la revue Environmental Science & Technology a relayé les résultats d’une étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco. L’étude révèle une augmentation de l’exposition à des produits chimiques provenant de plastiques et de pesticides qui peuvent être nocifs pour le développement du fœtus.

L’étude a porté sur 12 ans et 171 femmes de différents États du pays, et parmi elles, un tiers de femmes blanches, 40% d’origine latine et le reste provenant de multiples autres groupes ethniques.

103 substances chimiques

Les chercheurs ont mesuré 103 substances chimiques, provenant pour la plupart de pesticides, de plastiques et de produits chimiques de remplacement du BPA et des phtalates, à l’aide d’une nouvelle méthode qui permet de capturer des dizaines de substances ou de traces chimiques à partir d’un seul échantillon d’urine.

Bon nombre des produits chimiques auxquels les femmes avaient été exposées étaient des produits de remplacement, en d’autre termes de nouvelles formes de produits chimiques qui ont été interdits ou éliminés progressivement et qui peuvent être tout aussi nocifs que ceux qu’ils remplacent. L’étude a également révélé que de nombreuses femmes avaient été exposées à des néonicotinoïdes, un type de pesticide toxique pour les abeilles.

Un constat qui alerte

Plus de 80% des produits chimiques ont été trouvés chez au moins une des femmes participant à l’étude, et plus de 33% des substances ont été trouvées chez la majorité des participantes. Et certains de ces produits chimiques étaient présents en plus grande quantité que dans les études précédentes.

Tracy J. Woodruff, à la tête du Programme sur la santé reproductive et l’environnement à l’Université de Californie et auteure principale de l’étude, commente ces résultats : “C’est la première fois que nous pouvons mesurer les quantités de substances chimiques dans un groupe aussi large et diversifié de femmes enceintes – et pas seulement identifier les substances chimiques”.

Plus de parabens chez les femmes d’origine latine

Elle ajoute : “Nos résultats montrent clairement que le nombre et l’ampleur des substances chimiques présentes chez les femmes enceintes augmentent pendant une période de développement très vulnérable, tant pour la personne enceinte que pour le fœtus”.

Autre fait soulevé cette fois par une co-auteure de l’étude, Jessie Buckley qui étudie les expositions chimiques environnementales en début de la vie : “Si les pesticides et les produits chimiques de remplacement étaient répandus chez toutes les femmes, nous avons été surpris de constater que les femmes latines présentaient des niveaux nettement plus élevés de parabènes, de phtalates et de bisphénols”.