Hépatite d’origine inconnue : l’OMS affirme en savoir plus

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé mardi avoir recensé 348 cas probables de cette hépatite.

Elle touche principalement des enfants, cette hépatite dont l’origine n’est pas déterminée. Mardi 10 mai, l’Organisation mondiale de la Santé annonçait 348 cas probables et identifiés dans le monde ces dernières semaines, généralement chez des enfants.

Or, sa nature pourrait bien avoir été mise au jour. Philippa Easterbrook, spécialiste des maladies infectieuses, a ainsi déclaré : “Des progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne les investigations complémentaires et l’affinement des hypothèses de travail”.

Un adénovirus fortement suspecté

Et elle a ajouté : “À l’heure actuelle, les principales hypothèses restent celles qui impliquent l’adénovirus, en prenant également en considération de façon importante le rôle du Covid-19, soit en tant que co-infection, soit en tant qu’infection antérieure”.

Pour étayer cette thèse, des tests menés il y a quelques jours et qui corroborent que près de 70% des cas certains étaient positifs à l’adénovirus et son sous-type 41, lequel est généralement lié à la gastro-entérite. Ces mêmes tests ont aussi démontré qu’environ 18% des malades étaient positifs au Covid-19.

Des études à venir

La spécialiste a ajouté : “La semaine prochaine, nous nous concentrerons sur les tests sérologiques pour les expositions et les infections antérieures au Covid”.

Après la découverte des 169 premiers cas, l’OMS a expliqué que les virus des hépatites A, B, C, D et E ne pouvaient être mis en cause chez aucun des patients. Mais il est vrai que la plupart d’entre eux ont présenté des symptômes pouvant évoquer une gastro-entérite, comme des douleurs abdominales, des diarrhées et des vomissements, voire une jaunisse. Certains cas ont provoqué une insuffisance hépatique et une transplantation a dû être diligentée.