Hirsutisme et virilisme : quels sont le diagnostic et les traitements ?

Et d'abord, comment faire la différence entre petit excès de pilosité chez la femme et anomalies plus marquées ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons dans un premier temps que la répartition des poils entre hommes et femmes est le fait de variations de sécrétion d’hormones sexuelles. Et que lorsqu’un enfant naît, filles ou garçons ont la même capacité à développer une pilosité.

Excès de poils ou hirsutisme ?

Dès lors, il convient de distinguer hypertrichose simple (pilosité excessive) de l’hirustisme. La première désigne un développement excessif de poils dans des zones déjà pourvues de poils chez la femme. Si elle ne découle pas d’une maladie ou d’un dérèglement hormonal, la prise de certains médicaments ou un surpoids peuvent l’expliquer.

L’hirsutisme en revanche est la survenue de poils au sein de zones normalement dépourvues chez la femme comme le visage, le dos, les fesses… La plupart du temps, elle est consécutive d’une production excessive d’hormones mâles (androgènes) ou à une sensibilité augmentée de la peau à des taux normaux d’androgènes.

Quand cet hirsutisme devient important, il est nommé virilisme pilaire car la pilosité commence à évoquer celle d’un homme. Et un ou plusieurs signes plus marqués de masculinisation de l’organisme féminin commencent à apparaître (comme la voix qui devient plus grave, un trouble de l’ovulation, une alopécie des tempes…).

Virilisme et hirsutisme : les origines

Le plus souvent, la cause de l’hirsutisme n’est pas trouvée.

Mais quand il est d’origine ovarienne, l’hirsutisme est dû au syndrome des ovaires polykystiques, un trouble des hormones affectant 5% des femmes en âge de procréer.

Il peut aussi provenir d’une hyperplasie congénitale des surrénales qui se caractérise par un déficit enzymatique. Conséquence : les glandes surrénales sécrètent trop d’hormones mâles.

Enfin, certains médicaments comme le danazol ou des stéroïdes anabolisants peuvent être à son origine.

Traitement de l’hirsutisme et du virilisme

Un dermatologue, gynécologue ou endocrinologue doit être consulté en cas d’apparition de poils dans des zones masculines. Le professionnel va évaluer l’importance de la pilosité d’après le score dit de Ferriman et Gallwey. Après examen des troubles des cycles menstruels ou de virilisme, un bilan hormonal par dosage sanguin des taux d’hormones androgènes peut être prescrit.

Le traitement d’une pilosité excessive passera soit par des techniques dépilatoires, avec des résultats de courte durée; soit par des techniques épilatoires, qui suppriment la totalité du poil : épilation manuelle ou à la cire, épilation électrique, laser ou lumière pulsée.

Si un trouble hormonal en est la cause, une contraception hormonale estro-progestative sera prescrite si aucune contre-indication ne vient barrer sa route.

En cas d’hirsutisme majeur, c’est un traitement médicamenteux anti-androgènes qui pourra être choisi.