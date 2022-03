Hypersudation : que faire contre l’excès de transpiration ?

Gênante au quotidien, elle peut aussi entrainer des maladies cutanées quand elle est généralisée.

S’il est tout à fait naturel de transpirer, l’hypersudation ou hyperhidrose correspond à une transpiration qui excède la moyenne d’un demi-litre qu’un corps humain produit chaque jour dans son fonctionnement normal.

Cette transpiration excessive, si elle est handicapante au quotidien surtout dans le cadre d’interactions sociales, peut aussi causer des maladies de peau quand elle n’est pas diffuse ou seulement localisée.

Zones du corps et hypersudation

Quand la transpiration excessive est localisée, c’est-à-dire dans 9 cas sur 10, ce sera de façon symétrique, sur les deux côtés du corps donc. Les aisselles, paumes de la main et plantes des pieds sont les zones les plus fréquemment affectées.

Mais le front, la région de l’aine, le nez, la poitrine et le dos peuvent aussi être affectés. Dans la plupart des cas, ces hyperhidroses commencent durant l’enfance pour s’intensifier pendant la période de la puberté.

En cas d’hypersudation généralisée, l’intégralité du corps est concernée et l’âge n’est plus un critère de déclenchement.

Les conséquences de l’hypersudation

Au-delà des désagréments au niveau vestimentaire et de confort, des maladies de peau peuvent émerger : mycoses des ongles et de la peau (principalement des pieds), verrues plantaires et des mains, gelures.

Mais logiquement, et surtout en cas de canicule ou de fortes chaleurs, la déshydratation guette aussi.

Au niveau social, un repli sur soi, un trouble anxieux voire la dépression peuvent survenir. Dans certaines professions, l’excès de transpiration peut aussi avoir des retentissements.

Les causes de l’hyperhidrose

Quand elle est localisée, aucune cause spécifique ne peut être déterminée formellement mais des facteurs peuvent la favoriser comme un excès d’émotions, un stress, la chaleur, la consommation d’alcool ou de nourriture épicée, et bien entendu un effort physique important. Des prédispositions génétiques sont suspectées pour 1 personne sur 4, c’est-à-dire qu’un parent au minimum est aussi concerné. Un dérèglement du système nerveux pourrait aussi en être à l’origine.

Dans le cas de la transpiration généralisée, la cause est souvent identifiée et elle peut être l’une de celles-ci : la ménopause, le surpoids/l’obésité, des troubles anxieux, une crise d’angoisse aiguë, une pathologie (hyperthyroïdie, lymphome, maladie de Parkinson) ou certains médicaments comme les antidépresseurs.

Conseils pour réduire une transpiration excessive

Sans consulter un professionnel, voici quelques règles à respecter :

sécher correctement les zones touchées après la toilette ou la douche à l’aide d’un savon doux ;

éviter alcool, boisssons chaudes, caféine et épices ;

préférer des vêtements en fibres naturelles plutôt que synthétiques. Pour les chaussures, privilégier le cuir plutôt que le plastique ;

Les traitements de l’excès de transpiration

Produits antitranspirants

Ce produit à base de sel d’aluminium va obstruer les glandes produisant la sueur, et peut irriter la peau.

La ionosphère

Le médecin pourra prescrire des séances de cette technique consistant à plonger les pieds et les mains dans un récipient d’eau où passe un courant électrique de faible intensité qui réduit la production de sueur.

La toxine botulique

De telles injections ne seront réalisées qu’en dernier recours. Un dermatologue doit les effectuer pour arrêter la production de sueur en stoppant l’information transmise aux glandes concernées par le cerveau.

La sympathectomie thoracique

Il s’agit d’une opération chirurgicale visant à couper les nerfs déclenchant l’hypersudation des aisselles, du visage et des mains via de très courtes incisions dans le thorax. Cette sympathectomie est réservée aux hypersudations sévères.