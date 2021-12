Hypertension : quels conseils alimentaires pour les fêtes de fin d’année ?

La fin d'année est souvent synonyme d'excès, qu'il s'agisse de nourriture et/ou d'alcool.

Pour les personnes souffrant d’hypertension, les fêtes de fin d’année peuvent constituer un mélange de joie et de stress lorsqu’il s’agit de s’installer à table. Car si les mets et divers alcools au menu semblent tous aussi appétissants les uns que les autres, ils peuvent aussi mettre à mal votre santé cardiovasculaire.

Pour rappel, si jamais vous invitez à votre table une personne souffrant d’hypertension (30% des Français), cette maladie chronique correspond à une élévation de la pression sanguine dans les artères. Mais que l’on se rassure, il n’est pas question pour autant de sacrifier les bonnes choses !

Le sucre, oui mais pas trop

Parmi les potentiels ennemis, le sucre. Sous forme de papillote, de bûche au chocolat ou de pâte de fruits pour ne citer qu’eux, il est très présent autour de Noël. Dans le cas où vous êtes en charge de la préparation d’un dessert pour le réveillon, sachez qu’en réduisant de 25% le sucre demandé par une recette, vous ne modifierez que très peu le goût final.

Du miel, le sirop d’agave ou une banane mure écrasée peuvent tout aussi bien le remplacer.

Même chose pour le sel

L’OMS recommande une consommation inférieure à 5 g par jour de sel, soit une cuillère à café. Difficile de rester dans les clous quand les repas de réveillon multiplient les plats plus qu’à l’ordinaire.

Pourquoi ne pas privilégier herbes aromatiques et épices pour assaisonner vos plats ? Et en ce qui concerne les légumes et s’ils ne sont pas frais, préférer là aussi ceux surgelés plutôt qu’en conserve.

L’alcool, attention !

Au-delà du fait que l’alcool présente une grande quantité de calories, il n’est plus besoin de rappeler les dégâts qu’il peut occasionner sur la santé quand il est consommé sans modération. Parmi les alcools les moins caloriques cependant, citons le cidre brut, la bière, le vin mousseux ou à la rigueur un vin blanc sec ou rouge léger.

Les aliments contre l’hypertension

Pêle-mêle, voici les aliments qui vous aideront à passer un réveillon sans culpabilité :