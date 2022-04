Hypertentsion artérielle : quelles causes et quels traitements ?

L'hypertension artérielle est l'affection chronique la plus courante à travers le monde.

Qu’est-ce que l’hypertension artérielle (HTA) ? Il s’agit d’une hausse anormale de la pression sanguine sur les parois des artères, et qui persiste.

Plus précisément, on va parler d’HTA quand :

la pression artérielle systolique s’élève à 14 cmHg (140 mmHg) au minimum (elle correspond à la contraction du cœur) ;

la pression artérielle diastolique s’élève à 9 cmHg (90 mmHg) au minimum, (elle correspond à la dilatation cardiaque, quand le cœur se remplit) ;

et que ces mesures sont relevées plusieurs fois lors de 3 consultations se succédant sur une période de 3 à 6 mois.

HTA, quels symptômes ?

Justement, l’HTA va généralement s’installer sans occasionner de symptômes. D’où la nécessité de la détecter au plus tôt pour la traiter d’autant plus vite car si on la laisse évoluer, le cœur doit travailler davantage (insuffisance cardiaque), le risque cardiovasculaire est accru (infarctus, AVC) les maladies neurodégénératives de type Alzheimer sont favorisées.

Causes de l’HTA

Dans la plupart des cas, l’hypertension est qualifiée d'”essentielle” car on ne trouve pas de cause précise. Néanmoins, certains facteurs favorisent sa survenue :

des facteurs sur lesquels on a pas prise comme l’âge, l’origine ethnique (plus grande prévalence parmi les Antillais et personnes asiatiques) et les antécédents familiaux ;

l’hygiène de vie, à savoir : une alimentation riche en sel, pauvre en fruits et légumes, consommation d’alcool importante, activité physique insuffisante, surpoids/obésité, tabagisme, stress, anomalies du cholestérol.

L’HTA est “secondaire” quand elle est associée à une maladie sous-jacente, mais rarement : une maladie des reins, la prise de certains médicaments, la consommation de cannabis ou de cocaïne, l’apnée du sommeil pour une personne obèse.

Quand le diagnostic est posé

Une fois l’HTA confirmée, des examens supplémentaires à la simple prise de mesure de la tension pourront être envisagés pour jauger son retentissement sur le muscle cardiaque, les reins et les vaisseaux (électrocardiogramme, fond d’oeil, écho-doppler…).

Traitement de l’hypertension artérielle

Le traitement de l’hypertension artérielle va se baser sur des mesures hygiénodiététiques et si cela ne suffit pas, à un traitement avec médicaments antihypertenseurs.

En ce qui concerne les mesures d’hygiène de vie, elles vont travailler sur les facteurs que nous avons énumérés dans le paragraphe lié aux causes.

Les antihypertenseurs sont de différents types. En effet, quand certains agissent directement sur les hormones de l’organisme régulant la tension artérielle, d’autres rendent les parois des artères plus souples, et d’autres encore permettent d’éliminer le surplus de sel et d’eau que contient l’organisme; enfin, d’autres vont faire diminuer la pression dans les artères. Ils peuvent être associés.