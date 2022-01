Hypoacousie : quels sont les causes et les traitements ?

Réduction de la capacité à percevoir les sons, l'hypoacousie peut être temporaire ou irréversible.

La perte de l’acuité auditive est aussi dénommée surdité ou hypoacousie. Avec cet affaiblissement de l’ouïe, l’absence de prise en charge conduit à une gêne plus ou moins importante au quotidien.

On estime que plus de 10% des Français, tous âges confondus, sont sujets à une perte ou diminution d’acuité auditive. Et seuls 17 % de ces personnes bénéficient d’un appareil auditif.

Différents types de surdité

L’intensité de la perte d’audition est analysée sur l’oreille la plus performante :

la surdité légère correspond à une perte de 20 à 39 décibels (dB). Les sons aigus sont les premiers à être non perçus ;

surdité moyenne de 40 à 69 dB : l’interlocuteur doit élever la voix pour se faire comprendre ;

surdité sévère de 70 à 89 dB avec gêne majeure ;

surdité profonde à 90 dB et plus. Dans ce cas, la parole n’est plus du tout audible.

Sortes de surdité et causes

La surdité de transmission

ici, les sons ne sont pas correctement transmis dans l’oreille interne ou moyenne. Les raisons les plus courantes : malformation de naissance, séquelles nées d’un traumatisme, ostopongiose (dégénérescence des osselets de l’oreille moyenne).

La surdité de perception

Elle correspond à une anomalie de la transformation du signal sonore en influx nerveux, et la façon dont le cerveau analyse ce signal.

Des maladies de l’oreille interne sont ici en cause, et les origines sont nombreuses :

une surdité congénitale ;

maladie de Ménière qui est l’augmentation de la pression dans le labyrinthe. Vertiges intenses, nausées et acouphènes l’accompagnent, tout comme une perte progressive de l’audition.

médicaments : certaines familles de médicaments (aminosides, acide salicylique…) peuvent s’avérer toxiques ;

bruit important ;

traumatisme de l’oreille interne ;

tumeur bénigne du nerf auditif…

Les différents traitements

Correction, ralentissement voire arrêt de la progression de la perte d’ouïe vont être les buts recherchés, selon le type de surdité et sa cause.

Traitement médical

Dans cette optique, un bouchon de cérumen sera retiré et des vasodilatateurs seront administrés en cas de brusque surdité.

Traitement chirurgical

Pose de drains, chirurgie du tympan en cas de perforation ou des osselets vont constituer l’arsenal chirurgical mais l’oreille interne ne peut être réparée.

Aide à l’audition

L’appareillage sera envisagé en cas de perte permanente et constituant un handicap dans la vie de tous les jours. Deux types d’aides sont possibles :