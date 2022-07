Hypotension artérielle : quelles sont les causes et comment la traiter ?

Contrairement à l'hypertension, le fait d'avoir une faible pression sanguine sur les les parois artérielles n'est pas souvent associé à un risque pour la santé.

La tension ou pression artérielle est la force qu’exerce le sang sur la paroi des artères. L’hypotension artérielle est caractérisée par une pression du sang anormalement faible. Il ne s’agit pas d’une maladie, mais plutôt d’un symptôme.

Rappelons ici que la tension artérielle se compose de deux éléments :

la pression systolique, laquelle est évaluée quand la tension artérielle est à son maximum au cours de la contraction du ventricule gauche;

et la pression diastolique, qui est enregistrée lorsque la tension sanguine est à son minimum, lorsque le cœur se relâche entre deux battements.

Hypotension : quelles valeurs ?

On désigne une hypotension quand la valeur systolique (chiffre supérieur) est inférieur à 100 mmHg et la valeur diastolique est inférieure à 60 mmHg.

La plupart du temps, une tension basse n’est pas associée à un risque sanitaire et elle ne va faire l’objet d’un traitement que dans le cas où une fatigue, des pertes de connaissance, une élévation de la fréquence cardiaque ou des signes dépressifs sont associés.

Quand cette tension faible se manifeste quand le patient se lève alors qu’il était auparavant allongé, on parle d’hypotension orthostatique.

Causes de l’hypotension artérielle

Si l’origine n’est pas totalement cernée, des éléments peuvent être associés comme la déshydratation, des hémorragies importantes, la prise de certains médicaments comme des hypertenseurs ou antidépresseurs, et certaines pathologies (hypothyroïdie, diabète, insuffisance veineuse).

Les signes de l’hypotension

vertiges ;

acouphènes ;

nausées et/ou vomissements ;

une hypersudation ;

troubles de la vue ;

angoisse et confusion mentale ;

évanouissement.

Comment prévenir une tension trop basse ?

Les personnes à risque doivent préférer les sucres lents aux autres. Mais aussi, éviter la déshydratation, porter bas ou chaussettes de contention pour aider le sang à circuler, éviter de se lever trop vite après la position allongée.

On peut aussi manger plus salé, car le sel aide à la rétention d’eau dans les artères et fait remonter la pression.

Traitement de l’hypotension

Pour traiter ce qui est un symptôme, il faut prendre en charge la cause.

Le médecin peut également administrer des liquides par voie intraveineuse si le cœur est capable de gérer des liquides supplémentaires.