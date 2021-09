Il y a t-il des appareils auditifs pas cher ?

L’âge prend le dessus sur vous et du coup, vous découvrez de plus en plus que vous avez besoin d’un appareil auditif. Mais il y a-t-il des appareils auditifs qui ne sont pas trop chers ?

Y a-t-il des appareils auditifs qui ne sont pas trop chers ?

En temps normal, il est vrai qu’un appareil auditif coûte assez cher. Le prix des grandes marques d’un appareil auditif peut aller parfois jusqu’à 1 200 €, ce qui fait quand même une grande somme ! Cependant, même si vous n’allez pas retrouver la même qualité et performance que celui d’une marque bien connue, vous pouvez quand même trouver des appareils auditifs de différents types et formes, mais avec des prix qui sont abordables ! En général, c’est une fourchette de prix qui commence à partir de 30 ou 33 €, puis ça augmente petit à petit selon la marque et le type.

Néanmoins, vous pouvez essayer d’acheter un appareil auditif de classe moyenne avec les réductions ! Il vous suffit d’être attentif et de surveiller s’il y va y avoir ou pas des réductions.

N’oubliez pas que la sécurité sociale ainsi que votre mutuelle peuvent également vous aider à prendre en charge certains dispositifs selon votre situation personnelle.

Quels sont les types d’appareils auditifs ?

Comme on a pu le mentionner précédemment, on peut trouver plusieurs types d’appareils auditifs, par exemple :

les appareils auditifs avec un contour d’oreille qui est de type classique ;

ceux qui sont sous forme de micro-contour d’oreille ;

les appareils auditifs, qui sont intra-auriculaires.

Voici également de quoi un appareil auditif est composé :

l’appareil auditif, qui a un microphone intégré, il peut capter tout type de sons et le convertir en un signe numérique ;

le microprocesseur, ou plutôt l’amplificateur. Lui, il se charge de transformer les signes numériques en ondes sonores ;

un haut-parleur ou un écouteur. Dans un conduit auditif, il se charge de restituer le signal en acoustique ;

des éléments de contrôle comme le volume ou encore le programme d’écoute.

Certaines fonctionnalités diffèrent d’après le type et du modèle de l’appareil auditif.