Imagerie médicale : comment se passe un scanner ?

Examen radiologique indolore, il permet de restituer à partir des rayons X une partie du corps en 2 ou 3 dimensions.

Appelé également tomodensitométrie, l’examen radiologique que constitue le scanner vise à ma production d’images en coupes d’une région du corps humain.

Après traitement informatique, elles vont restituer en 2 ou 3 dimensions la zone observée. Pour faire simple, c’est la capacité des tissus à absorber les rayons X qui est mesurée, selon leur densité. Les structures anatomiques, ou organes, sont rendus sur écran dans une gamme de gris.

Pourquoi avoir recours au scanner ?

Un scanner permet donc d’apprécier une modification de volume ou une anomalie de structure, comme une tumeur, embolie,.. Ainsi, il est recommandé si l’on veut :

en savoir plus sur la zone sur laquelle une intervention est prévue ;

dans le même ordre d’idées, préciser l’endroit et connaître avec précision l’étendue d’une lésion ;

contrôler les effets d’une chimiothérapie ou guider les biopsies dans le cas du traitement de cancers.

Avant l’examen du scanner

Certains cas nécessitent l’injection d’un produit de contraste, lequel va obscurcir certains éléments de l’organisme pour favoriser leur visibilité sur les clichés. Même s’il est bien accepté par l’organisme, il convient en cas d’allergies à certains médicaments, mais aussi si vous souffrez d’asthme, d’eczéma ou d’urticaire, de le mentionner au professionnel qui a prescrit le scanner. Il en va de même pour une maladie chronique comme le diabète ou une prise régulière de médicaments.

Avant d’arriver sur place, se munir de l’ordonnance adéquate, de celles mentionnant un traitement suivi pendant cette période et d’éventuels résultats d’analyses précédents. Il reste ensuite au patient à se débarrasser de tout objet métallique et d’ôter certains vêtements.

Les étapes du scanner

La plupart du temps, moins d’un quart d’heure est nécessaire à la réalisation de l’examen. En voici les étapes :

le patient s’allonge sur le “lit” du scanner ;

cette table se met en mouvement pour amener le patient au sein d’un anneau qui embarque l’émetteur de rayons X ;

cet émetteur se met à tourner en faisant un bruit caractéristique et tout à fait normal à chaque nouveau cliché, pris aux moments déterminés par le médecin.

À l’issue de l’examen, si un produit de contraste a été nécessaire, la perfusion est ôtée.

Et après le scanner ?

Selon le type de clichés qui étaient recherchés, ces derniers seront analysés et interprétés dès la fin du scanner, et les résultats initiaux communiqués au patient. Ou, ils le seront ultérieurement via le médecin qui a prescrit l’examen.