Inédit : un greffon de foie a été conservé trois jours avant d’être transplanté

Les chercheurs suisses à l'origine de cette prouesse devaient d'abord soigner l'organe.

Cette première mondiale est à mettre au crédit du groupe de recherche suisse Liver4Life. Dans leur communiqué, les chercheurs indiquent : “L’équipe de recherche Liver4Life a mis au point avec succès une machine à perfusion permettant la transplantation d’un organe humain après une période de trois jours hors d’un corps”. Il s’agissait d’un foie qui a été ensuite transplanté.

Quel est le rôle de cet outil ? Imiter avec la fidélité la plus importante possible la façon de fonctionner de l’organisme en vue de pouvoir héberger le greffon.

Un organisme bis très fidèle

Dans le détail, cette machine se compose d’une pompe en guise de cœur, d’un oxygénateur pour les poumons et d’une unité de dialyse pour imiter la fonction rénale.

Et ce n’est pas tout, puisqu’un mélange d’hormones et de nutriments relaient l’intestin et le pancréas. Et la machine compresse le foie au rythme de la respiration. Si la machine est en fonction depuis 2020 pour conserver des greffons, c’est en mai 2021 qu’elle a servi pour la première fois dans le cadre d’une greffe sur un patient atteint d’un cancer. Et c’est aujourd’hui que les chercheurs annoncent que le patient va bien.

D’autres patients bientôt concernés

Le Pr Pierre-Alain Clavien qui encadre ce projet ne cache pas sa satisfaction : “Notre thérapie démontre qu’en traitant des greffes de foies dans la machine à perfusion, on peut diminuer les dysfonctionnements de l’organe et sauver des vies”.

Et maintenant ? La même procédure va être ouverte à d’autres patients dans le but d’accumuler le plus grand nombre de données possible. De quoi voir sous un jour nouveau ce type d’opérations, pour passer d’un caractère d’urgence à une démarche davantage programmable.