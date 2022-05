Infection : qu’est-ce que la brucellose ?

Appelée aussi fièvre de Malte, l'infection est due à une bactérie de type Brucella.

Ella a plusieurs appellations, la brucellose : fièvre de Malte, fièvre ondulante, ou fièvre méditerranéenne. D’origine animale (on parle de zoonose), elle est due à un bacille à Gram négatif du genre Brucella.

En France, elle est en très nette recul en raison de l’éradication officielle de la brucellose chez les bovins, et son éradication quasi-intégrale chez les ovins et les caprins. Les cas recensés sont acquis au-delà des frontières de l’Hexagone, la maladie étant encore présente dans les pays du pourtour méditerranéen, l’Asie ou le Moyen-Orient.

Causes de la brucellose

C’est donc par les bovins (bactérie Brucella abortus bovis), les caprins et les ovins (Brucella melitensis) ou les porcins (Brucella abortus suis) que cette maladie infectieuse se transmet. Le mode de transmission est le plus souvent par voie digestive (par le biais du lait cru ou d’un fromage frais contaminé) et plus rarement par l’entremise d’un animal malade (la maladie concernera alors des éleveurs ou des vétérinaires).

Chez les mammifères infectés, la maladie se traduit par une infection génitale qui se manifeste géénralement par des avortements ou une infection testiculaire.

Symptômes de la brucellose

La durée d’incubation peut être de plusieurs semaines puis elle évolue en trois phases :

1. Phase aiguë septicémique de primo-invasion

Tout commence par la dispersion bactérienne dans l’organisme. Si elle est susceptible de passer inaperçue, elle peut présenter une fièvre augmentant petit à petit pour dépasser 39°C, avant de diminuer et d’être de retour après quelques jours.

Frissons, courbatures, hypersudation se manifestent, et parfois des douleurs abdominales arthrites, voire avortements ou accouchements prématurés peuvent être recensés.

2. Phase post-septicémique

Cette deuxième étape peut couvrir plusieurs mois, et se situer principalement au niveau articulaire et osseux. Douleurs, voire fièvre mineure sont ses signes.

3. Brucellose chronique

Cette dernière phase n’est pas toujours présente et quand elle survient, cela peut être très longtemps après contamination. Ses symptômes ? Fatigue intense, qu’elle soit physique ou intellectuelle. Infections osseuses, articulaires peuvent l’accompagner et dans ce cas une prise en charge médicale doit être enclenchée.

Traitement de la brucellose

Le diagnostic repose, en début de maladie, sur la mise en évidence du germe par plusieurs prélèvements.

Des antibiotiques sont prescrits pour les deux premiers stades de l’infection, d’une durée de quelques semaines à plusieurs mois selon la phase. Quand la maladie est chronique, les antibiotiques ne servent à rien, et seuls les symptômes seront traités, généralement par des antidouleurs.