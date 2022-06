Infection : qu’est-ce que la leptospirose ?

Cette maladie infectieuse concerne les animaux mais elle est susceptible de transmission à l'homme.

Ce sont des bactéries, les leptospires, qui sont à l’origine de la leptospirose. Ses principaux réservoirs sont les rongeurs, en particulier les rats, qui excrètent la bactérie dans leur urine. Si chez l’Homme, à qui elle peut se transmettre, cette maladie infectieuse est la plupart du temps bénigne, elle peut conduire à l’insuffisance rénale, voire à la mort.

Ce sont les hommes dans l’immense majorité des cas qui sont touchés par cette maladie, à l’âge de 40 ans en moyenne et les enfants sont susceptibles de la contracter également.

Si les zones tropicales sont celles que préfèrent ces bactéries, la France n’est pas nécessairement épargnée, territoires d’outre-mer en tête.

Leptospirose : comment se transmet-elle ?

C’est par contact direct que la maladie est transmissible, mais le plus souvent c’est l’eau ou le sol souillés qui servent d’intermédiaires. C’est à travers une lésion cutanée ou les muqueuses que la bactérie pénètre l’organisme.

Ainsi, une baignade en rivière, une balade en kayak par exemple sont des moments favorables à une infection.

Certaines professions sont plus à risque, comme les vétérinaires, salariés des abattoirs…

Mais certaines activités humaines comme la déforestation ou encore l’extension des terres cultivables favorisent ce type de contaminations.

Symptômes de la leptospirose

La durée d’incubation est de 2 à 3 semaines, c’est ensuite que se manifeste la maladie :

des signes pouvant évoquer la grippe;

un ictère (jaunisse) en raison de l’atteinte du foie,

des saignements,

des atteintes névralgiques comme une méningite, encéphalite, oculaires ou digestives, rénales, cardiaques…

Diagnostic et traitement de la leptospirose

Un examen clinique et des analyses de sang vont confirmer une suspicion de leptospirose mais seulement au terme de 10 jours en raison de la recherche d’anticorps caractéristiques.

Quant au traitement, il doit être mis en place le plus rapidement possible. Des antibiotiques adaptés vont réduire la durée de la maladie et l’intensité des symptômes, il devra être suivi pendant au moins 10 jours.

Cependant, en ce qui concerne les personnes présentant une forme grave, la prise en charge dans un service de réanimation est impérative. Une dialyse devra aussi être entreprise en cas d’atteinte rénale.