Insomnie : feu vert européen pour un nouveau traitement

L'Agence européenne du médicament indique que le Quviviq va "aider les personnes à s’endormir plus rapidement".

Il est déjà autorisé aux États-Unis depuis le tout début de cette année. Le Quviviq a reçu il y a quelques jours le feu vert de l’Agence européenne du médicament (EMA).

De quoi s’agit-il ? D’un nouveau traitement luttant contre l’insomnie développé par une biotech suisse. Disponible uniquement sur prescription médicale, il “permet d’obtenir un sommeil naturel pendant la nuit tout en préservant la qualité de vie du patient pendant la journée”, comme l’a expliqué au Figaro Jean-Paul Clozel, patron d’Idorsia.

L’action de l’orexine bloquée

Dans un communiqué, l’EMA nous apprend que Quviviq “agit en bloquant l’action de l’orexine, une substance produite par le cerveau qui favorise l’éveil”. Et l’Agence basée à Amsterdam de préciser : “Pour ce faire, Quviviq se fixe sur deux types de récepteurs (cibles) de l’orexine. Cela signifie que Quviviq aide les personnes à s’endormir plus rapidement, à rester endormies plus longtemps et à améliorer ainsi leur fonctionnement au cours de la journée”. Pour parler simplement, la différence de taille avec les autres familles de somnifères est qu’ici, l’éveil est diminué au lieu que le sommeil soit augmenté.

Quelles sont les personnes concernées ? L’EMA cite “les adultes souffrant d’une insomnie (difficulté à dormir) ayant duré au moins trois mois et qui a une incidence considérable sur leur fonctionnement au cours de la journée”.

Des effets secondaires ?

Le site du médicament mentionne “mal de tête et somnolence” comme effets indésirables les plus courants. Du côté des Etats-Unis, l’homologue de l’EMA, la FDA, a quant à elle fait état de risques d’aggravation de la dépression et des pensées suicidaires, de paralysie du sommeil, de somnambulisme ou de diminution de la conscience et de la vigilance.

Cependant, l’EMA indique que “la plupart des effets indésirables sont d’intensité légère à modérée”. Et l’Agence européenne de rappeler que “Les effets indésirables rapportés avec Quviviq sont soigneusement évalués et toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger les patients”.