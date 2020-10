Insomnie : une nouvelle étude pointe les bénéfices d’une couverture lestée

Des chercheurs suédois démontrent une nouvelle fois leur efficacité, avec une étude portant sur 120 adultes ayant reçu un diagnostic d'insomnie clinique et de trouble psychologique associé.

Pendant quatre semaines, des chercheurs suédois ont analysé les bienfaits d’une couverture alourdie sur le sommeil de 120 patients d’une quarantaine d’années, souffrant d’insomnie et de troubles psychiatriques comme l’anxiété, la dépression ou l’hyperactivité. Le Dr Mats Alder, psychiatre consultant au département de neuroscience clinique de l’Institut Karolinska de Stockholm résume : “Une explication suggérée pour l’effet calmant et favorisant le sommeil est la pression que la couverture lestée applique sur différents points du corps, stimulant la sensation de toucher et le sens des muscles et des articulations, comme l’acupression et le massage”.

Des points de pression salutaires

Selon lui, “Il existe des preuves suggérant que la stimulation par pression profonde augmente l’excitation parasympathique du système nerveux autonome et réduit en même temps l’excitation sympathique, qui est considérée comme la cause de l’effet calmant”. Deux groupes ont été formés : l’un constitué de volontaires dormant avec un dispositif lesté de 6 à 8 kilos; l’autre, le groupe de contrôle, d’un poids de 1,5 kilo. Résultat ? Ceux dormant avec la première présentaient près de 26 fois plus de chances de voir l’importance de leur insomnie diminuer d’au moins la moitié par rapport au groupe de contrôle. Mais ils avaient aussi de 20 fois plus de chances de voir leur insomnie disparaître complètement.

Une phase de suivi d’un an

Cette première phase de quatre semaines a été suivie d’une autre durant 12 mois, tous les participants testant quatre poids différents et choisissant celle qui avait leur préférence. Finalement, rapporte PourquoiDocteur?, ceux étant passés de la couverture témoin à une couverture lestée ont expérimenté un effet identique à celui des patients ayant utilisé la couverture lestée au départ. Et au terme de ces 12 mois supplémentaires, l’immense majorité (92 %) des utilisateurs de la couverture lestée observait une amélioration de leurs insomnies et 78% en étaient débarrassés.