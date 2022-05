Insuffisance rénale : en quoi consiste une dialyse ?

Seules la greffe ou la dialyse peuvent traiter une maladie chronique des reins. C'est sur cette dernière que nous allons nous pencher.

Une maladie rénale chronique connait plusieurs stades d’évolution. Quand elle est dite terminale, les reins ne sont plus en mesure de remplir leurs rôles.

Pour palier cette insuffisance, greffe rénale ou dialyse sont alors les seuls moyens.

Deux techniques de dialyse

Quand la décision médicale est prise de devoir avoir recours à la dialyse, on informe le patient que deux techniques existent :

La dialyse péritonéale

Elle est envisageable quand l’insuffisance rénale s’accompagne d’une insuffisance respiratoire grave, de séquelles d’actes chirurgicaux au niveau de l’abdomen ou si le patient est obèse.

Celle-ci se base sur les capacités filtrantes du péritoine, cette membrane séreuse formée de deux feuillets et qui recouvre la cavité abdominale et les viscères qu’elle abrite.

Grâce à cette technique, l’échange entre le sang et le dialysat est possible. Ce liquide est introduit dans la cavité du péritoine par l’intermédiaire d’un cathéter permanent. Quand a totalité des échanges possibles a été effectuée et après un temps plus ou moins long, la vidange du liquide est effectuée pour permettre un nouveau cycle. Le but est bien entendu de filtrer les déchets, ce que ne peut plus assurer le rein, et éliminer l’excès d’eau.

C’est à domicile et chaque jour que l’opération doit être renouvelée, et elle nécessiter 3 ou 4 cycles. Ils seront manuels, avec une tierce personne si besoin, soit une machine s’en occupe, la plupart du temps de nuit.

Cette technique concernait en 2018 et en France, 6% des patients dialysés.

L’hémodialyse

Ici, le sang est filtré via le dialyseur, surnommé rein artificiel avant d’être remis en circulation. Cette technique concerne l’immense majorité des dialysés (94%) et chaque séance est d’une durée moyenne de 4 heures, et ce 3 fois par semaine.

Bien en amont du début du traitement, la communication artério-veineuse est mise en place pour permettre la mise en relation patient-dialyseur. La fistule est localise généralement sur l’avant-bras.

Si cette dialyse peut aussi être faite à domicile, elle ne concerne toutefois qu’une infime part des personnes (1%) car elle nécessite la présence d’une tierce personne ayant été formée aux manipulations à effectuer.

Elle sera plutôt effectuée dans un centre d’hémodialyse ou une unité de dialyse médicalisée quand un médecin doit être présent. Mais aussi, dans une unité d’auto-dialyse quand le patient est à même de tout diriger seul voire aidée par un personnel infirmier.