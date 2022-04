IST : qu’est-ce qu’une infection à Chlamydia ?

Cette infection sexuellement transmissible est d'origine bactérienne et concerne en majeure partie les jeunes femmes.

Une infection à Chlamydia, nommée aussi chlamydiose, est attribuée à une bactérie, Chlamydia trachomatis. Parmi les plus courantes, cette IST (infection sexuellement transmissible) est souvent asymptomatique.

“Silencieuse”, l’infection se transmet d’autant plus aisément et en l’absence de traitement, les conséquences peuvent être sévères et notamment chez les femmes. En effet elles présentent des risques de salpingite, de grossesse extra-utérine ou d’infertilité.

Chlamydiæ : mode de transmission

C’est lors de contacts sexuels avec une personne infectée que la transmission se fait : préliminaires, rapports non protégés et de quelque type qu’ils soient, ou par contact avec des sécrétions vaginales ou du sperme.

Le risque est accru quand :

la personne infectée a plusieurs partenaires ou qu’elle a déjà connu cette infection ;

un sextoy non lavé est utilisé ou non recouvert par un préservatif ;

du sperme ou des sécrétions vaginales entrent en contact avec les yeux ;

les organes génitaux entrent en contact avec ceux du partenaire infecté même en l’absence de pénétration, orgasme ou éjaculation.

Quels symptômes pour cette IST ?

Dans la moitié des cas, les personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Pour les autres :

Chez la femme

Discrets la plupart du temps, ils sont persistants :

pertes vaginales blanchâtres en raison d’une inflammation du col de l’utérus ;

sensations de brûlures ou de douleurs en urinant ;

douleurs pendant les rapports sexuels ;

légers saignements après rapports sexuels et entre les règles ;

douleurs dans la région pelvienne ;

douleurs rectales et écoulements par l’anus.

Chez l’homme

À un écoulement par le pénis ou le rectum sont associé potentiellement des brûlures lors de la miction, des douleurs testiculaires ou rectales.

Le diagnostic

Une analyse d’urine permettra souvent de poser un diagnostic, en très grande majorité chez l’homme. Chez la femme, il s’agira plutôt d’un prélèvement réalisé par le médecin traitant, le gynécologue, la sage-femme ou le biologiste médical dans un laboratoire.

Traitement de l’infection à Chlamydia

L’IST étant d’origine bactérienne, un traitement antibiotique est nécessaire et ce même si elle est contractée sans être suivie de symptômes.

La personne traitée pour cette IST doit informer son ou ses partenaires des 12 derniers mois en vue d’un dépistage et d’un éventuel traitement. le but est de rompre la chaîne de transmission.