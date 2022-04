Jaunisse : qu’est-ce que l’ictère du nouveau-né ?

Cette affection est très fréquente, principalement chez les enfants nés prématurés.

Un excès de bilirubine dans le sang : la jaunisse, ou ictère du nouveau-né, se caractérise par une coloration jaune de la peau et des muqueuses car la bilirubine est un pigment que les globules rouges fabriquent, et qui se trouve dans le sang et la bile.

Les différents types d’ictères

Il convient de distinguer :

l’ictère physiologique qui correspond à une accumulation momentanée de ce pigment dans l’organisme du nouveau-né (on parle d’hyperbilirubinémie). Il se manifeste dès le 2e jour de vie en moyenne, avant de s’intensifier et de disparaître par lui-même ;

la jaunisse pathologique qui est la conséquence d’un excès de bilirubine dans le sang. Il est souvent présent dès la naissance et va persister ;

l’ictère associé à l’allaitement, qui se manifeste chez des nouveau-nés allaités et dans la première semaine suivant la naissance.

L’ictère néonatal peut toutefois évoluer vers de graves lésions du cerveau, on parle alors d’ictère nucléaire ou d’encéphalopathie bilirubinique.

Les causes de la jaunisse

La forme physiologique est la conséquence d’un foie immature ne parvenant pas à dégrader le pigment à la naissance.

Quant à la forme pathologique, elle découle d’une destruction de globules blancs ou d’une pathologie hépatique comme la maladie de Gilbert.

Symptômes de l’ictère néonatal

La coloration de la peau commence au niveau de la tête pour progresser vers le bas, et le blanc des yeux est aussi concerné par une coloration jaune.

Si jamais une somnolence accompagne ce signe bénin, une atteinte au cerveau peut être suspectée et la prise en charge médicale est nécessaire dans toutes les circonstances.

C’est un dosage sanguin qui confirmera la jaunisse.

Traitement de la jaunisse du nouveau-né

Quand il ne disparaît pas de lui-même, c’est-à-dire que le taux de bilirubine est très important, la photothérapie va entrer en jeu. En effet, la bilirubine est dégradée sous l’effet d’une lumière bleue sous laquelle l’enfant, yeux occultés afin d’éviter les lésions, est placé nu.

Une exsanguino-transfusion peut aussi être utilisée en cas de formes sévères d’ictère physiologique et d’ictères pathologiques. Il s’agit de remplacer de petites quantités de sang.

Quant à l’ictère associé à l’allaitement, l’arrêt de l’allaitement n’est en général pas affecté car il n’est pas dangereux. La fréquence des tétées pourra être augmentée pour réduire les effets de la jaunisse. En revanche quand le taux de bilirubine est très important, on a recours à un lait artificiel ou à la photothérapie.