“Jeu du foulard” : Plainte à l’encontre de TikTok après la mort de deux fillettes aux États-Unis

Les parents accusent le réseau social, plus précisément son algorithme, d'avoir poussé les fillettes à participer à ce jeu dangereux.

Aux Etats-Unis, les parents de deux fillettes mortes des suites d’une auto-asphyxie poursuivent TikTok. Selon eux, l’algorithme du réseau les a poussées à jouer au “jeu du foulard“.

Matthew Bergman, avocat, a indiqué par voie de communiqué mardi 5 juillet que le réseau très prisé des plus jeunes “doit être tenu responsable pour avoir ciblé ces deux jeunes filles avec des contenus mortels”. Et il a ajouté que la plateforme “a investi des milliards de dollars dans la création de produits conçus pour diffuser des contenus dangereux, en sachant que ces contenus sont dangereux et peuvent conduire à la mort de ses utilisateurs”.

Des filles de 8 et 9 ans

Dans la plainte, déposée à Los Angeles à la fin du mois dernier, on peut lire que Lalani Walton, âgée de 8 ans, a été découverte “pendue à son lit avec une corde autour du cou. Elle pensait que si elle postait une vidéo d’elle-même en train de relever le ‘blackout challenge’, elle deviendrait célèbre. Elle avait donc décidé d’essayer”.

Quant à Arriani Arroyo, 9 ans, elle avait eu recours à la laisse de son chien. Le cabinet juridique spécialisé dans la défense des victimes d’abus liés au fonctionnement des réseaux sociaux pointe du doigt la page de découverte de contenus de TikTok (la For You Page), dans laquelle les utilisateurs peuvent se voir guider dans ce qui est susceptible de leur plaire.

Les avocats martèlent, évoquant d’autres jeux dangereux : “L’étendue des dégâts causés par l’addiction aux produits de TikTok est terrifiante. Cela va de la simple distraction aux dépens de la scolarité, du sport et de la socialisation en personne, à la perte de sommeil, dépression sévère, anxiété, automutilation et mort accidentelle liée au ‘blackout challenge’ ou au suicide”.