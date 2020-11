Jeux vidéo : une bonne pratique pour notre bien-être.

Une nouvelle étude publiée vient de prouver les avantages psychologiques de la pratique des jeux vidéo.

Depuis quelques années maintenant, les jeux vidéo sont mis à mal par beaucoup de personnes notamment au niveau de l’addiction ainsi que des effets néfastes sur le comportement qu’ils suscitent. Une étude récente vient cependant redorer le blason des joueurs.

Pour une fois, une étude ne décrit pas les jeux vidéo comme néfastes

Menée par l’Université d’Oxford, cette étude s’est intéressée au temps de jeu des joueurs. Pour cela, les chercheurs ont utilisé le temps de jeu réel donné par deux éditeurs bien connus : Electronic Arts et Nintendo. Une pratique intéressante étant donné que les précédentes études se focalisaient principalement sur une auto-évaluation personnelle du nombre d’heures de jeux effectuées par les joueurs.

Le chercheur Andrew Przybylski précise ainsi qu’ « En travaillant avec Electronic Arts et Nintendo of America, nous avons pu combiner l’expertise académique et industrielle. Grâce à l’accès aux données sur le temps de jeu des gens, pour la première fois, nous avons pu étudier la relation entre le comportement de jeu réel et le bien-être subjectif, ce qui nous a permis de fournir un modèle pour l’élaboration de preuves de haute qualité pour soutenir les décideurs en matière de santé. »

Un impact positif sur la santé mentale des joueurs

Lors de cette étude, l’équipe de chercheur s’est concentrée sur les joueurs du jeu Plants Vs Zombies : la bataille de Neighborville et le célèbre Animal Crossing : New Horizons. En plus d’une analyse sur les temps de jeu réel des joueurs, une enquête a été effectuée sur 3 274 joueurs afin de « mesurer le bien-être et les le jeu auto déclaré et les expériences de motivation pendant le jeu ».

Ainsi, les résultats de l’étude permettent de constater que les jeux vidéo ont un impact positif sur la santé mentale des joueurs. Andrew Przybylski déclare que « Nos résultats montrent que les jeux vidéo ne sont pas forcément mauvais pour la santé ; il existe d’autres facteurs psychologiques qui ont un effet significatif sur le bien-être d’une personne. En fait, le jeu peut être une activité qui a un impact positif sur la santé mentale des gens – et la réglementation des jeux vidéo pourrait enlever ces bénéfices aux joueurs. »