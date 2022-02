Journée contre le cancer : 19 associations pour une interdiction progressive du tabac

Elles appellent les candidats et candidates au scrutin présidentiel à s’engager en faveur d’une politique ambitieuse de lutte contre le tabagisme.

Le 4 février, c’est la Journée mondiale contre le cancer. À cette occasion, mais dans l’optique particulière cette année de l’élection présidentielle française, 19 associations de santé publique montent au créneau pour appellent les candidat-e-s aux présidentielles “à assurer aux générations futures loin des cancers et des décès liés au tabac”.

Selon les signataires, il faut mettre fin au “scandale industriel et sanitaire du tabagisme”.

Trois mesures fortes

Il y a un an, dans le même contexte, le président Macron fixait l’objectif d’une génération 2030 sans tabac. Le cancer lié au tabac fait 45 000 décès par an en France, et il s’agit du premier facteur de cancer évitable.

En 2022, les associations* proposent donc trois mesures :

Fin progressive de la vente de tabac

Dès 2030, arrêter la fin de cette vente aux personnes nées après 2012. Pour favoriser le succès de la mesure, il conviendrait de “renforcer les sanctions pour non-respect de l’interdiction de vente de produits de tabac par les buralistes aux mineurs puis aux générations nées après 2012”.

Protection des abords des écoles

Pour les associations, il faut “élargir les zones entièrement exemptes de tabac,

particulièrement pour les lieux fréquentés par des mineurs”. C’est déjà le cas à Belfort, ou Yvetot, Arras pour ne citer que ces communes.

Plus de transparence des lobbies

En 2004, la France a signé la Convention cadre de l’OMS de lutte anti-tabac qui vise à limiter les relations d’influence de l’industrie du tabac avec les Etats. malgré cela, le lobby de l’industrie poursuit sa pression illégitime sur les décideurs publics, estiment les signataires.

D’où la nécessité selon eux d’“empêcher effectivement les lobbies du tabac d’interférer dans les politiques de prévention et de lutte contre le tabagisme en France”. Dans ce but :

imposer aux parlementaires de déclarer les auteurs et instigateurs

des amendements qu’ils déposent ;

des amendements qu’ils déposent ; imposer la transparence des rencontres entre décideurs et

industrie du tabac pour rendre publique l’existence de ces entrevues, et imposer

de rendre public un compte-rendu de ces échanges.

[A LIRE] Appel pour une Génération sans tabac 2030✊« Il y a urgence à mettre fin à ce gâchis qui brise des milliers de vies et de familles, et qui pourrait être évité si l’on mettait fin à cette industrie qui tue un consommateur sur deux et cible particulièrement les jeunes. » https://t.co/oLpzXk38cX — ACT – Alliance contre le tabac (@ACT_SansTabac) January 28, 2022

*L’ACT-Alliance contre le tabac, La Ligue contre le cancer, La Fondation ARC pour la Recherche sur le cancer, Le CNCT–Comité National contre le Tabagisme, La FFC–Fédération Française de Cardiologie, SFT–Société Francophone de Tabacologie, DNF–Demain sera non fumeur, La Fondation du souffle, L’IRAAT–L’Institut Rhône Alpes Auvergne de Tabacologie, Hauts-de-France Addictions, Santé Respiratoire France, ANSFT–Association nationale des sages-femmes tabacologues, APPRI-Association Périnatalité Prévention Recherche Information, Paris Sans Tabac, AALT–Association des Acteurs Lorrains en Tabacologie, GEST–Grand Est Sans Tabac, Capitole Stop Tabac, SFSP–Société Française de Santé Publique, AFIT&A–Association Francophone des Infirmières en Tabacologie & Addictologie.