À l’occasion de la Journée internationale contre la violence et le harcèlement à l'école, revoyons ensemble comment identifier le harcèlement et aider les victimes.

En France, c’est environ 700 000 élèves qui sont victimes de harcèlement scolaire par an. Selon une récente enquête, 22% des étudiants de 16-35 ans ont déjà souffert de cette situation dans leur vie. 30% de ces victimes étaient harcelés par une connaissance et 20% par leurs « amis ». Revoyons ensemble comment identifier le harcèlement et les gestes à mettre en place pour aider les victimes.

Qu’est-ce que le harcèlement à l’école ?

Le harcèlement est une violence répétée à l’encontre d’une personne. Celle-ci peut être physique, psychologique ou verbale. Généralement, le harcèlement est fondé sur la stigmatisation d’un individu en fonction de certaines caractéristiques ou différences : orientation sexuelle, handicap, centres d’intérêt, sexe, apparence physique…

Avec le développement des nouvelles technologies, le harcèlement s’est transformé en cyberharcèlement. Voici une définition claire, le cyberharcèlement est « un acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communication électronique, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule ».

Que faire pour aider les victimes ?

Plusieurs actions peuvent être prises par la victime ou même les témoins d’harcèlement ou de cyberharcèlement. Il faut en parler. Pour être aidé, la victime (ou les témoins) peut tout d’abord aller en parler au personnel de l’école (maitresse, surveillant, employés administratifs…). Il est ensuite important de rapporter le harcèlement auprès des familles afin qu’ils puissent contacter l’école pour régler la situation. Les amis de la victime ou des témoins doivent aussi en être informés. Ceux-ci pourront ainsi en parler à un adulte dans le cas où la victime a peur d’en parler.

Afin de ne pas aggraver la situation, il est nécessaire de ne jamais tenter de régler la situation par vous-même ou avec des amis à travers la violence.