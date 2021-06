Journée mondiale sans tabac : le nombre de fumeurs est plus faible en Île-de-France

Avec la Journée mondiale sans tabac, l’ORS a décidé de publier de nouveaux chiffres autour de la consommation de tabac en France, et plus précisément en Île-de-France.

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale sans tabac. Pour l’occasion, l’Observatoire régional de la santé (ORS) a publié les derniers chiffres autres des fumeurs sur le territoire français. Nous apprenons ainsi que les fumeurs sont moins présents en Île-de-France avec 20 % de femmes et 33 % d’homme consommant régulièrement du tabac. Au niveau national, ces chiffres atteignent les 34 % pour les femmes et 40 % pour les hommes.

L’ORS dévoie les derniers chiffres autour du tabac en France

Selon un nouveau rapport de l’Observatoire régional de santé, l’expérimentation et le tabagisme chez les jeunes seraient en baisse sur l’ensemble du territoire français. Autre information, 55 % des jeunes d’Île-de-France ont eu envie d’arrêter le tabac et que 45 % ont déjà effectué au moins une tentative d’arrêt durant une période d’une semaine au cours de l’année. Parmi les autres chiffres rapportés, l’ORS souligne que 11 % des Franciliennes et 14 % des Franciliens sont aujourd’hui fortement dépendants au tabac, 36 % et 40 % souffrent quant à eux d’une dépendance moyenne.

Au total, 20 % des femmes et 33 % des hommes d’Île-de-France avouent fumer quotidiennement. Nous apprenons par la suite que 60 % des femmes et 75 % des hommes qui ont déjà expérimenté le tabac. Concernant le profil de ces fumeurs, 39 % sont des personnes inactives en Île-de-France, 30 % en activité et 15 % sont des étudiants.

Une baisse généralisée du tabagisme en France

Si nous comparons la consommation de tabac dans le temps, nous découvrons que 35 % des femmes en Île-de-France et 37 % dans les autres régions fumaient en 2010, contre 20 % et 34 % en 2017. Du côté des hommes, 36 % des Franciliens et 47 % des fumeurs d’autres régions fumaient en 2021, contre 33 % et 40 % en 2017. Nous pouvons ainsi constater une baisse de la consommation sur l’ensemble du territoire français. Si vous souhaitez arrêter, vous pouvez consulter votre médecin général. Ce dernier pourra vous prescrire des solutions pour arrêter de fumer. Vous avez encore la possibilité de vous rendre auprès de Tabac info service afin d’être accompagné gratuitement dans vos prochaines étapes.