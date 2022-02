Kyste mammaire : quels symptômes, quels traitements ?

Ces cavités emplies de liquide, qui forment des masses de volume variable dans un ou deux seins, sont potentiellement douloureux mais surtout vecteurs d'anxiété.

Un kyste au sein, ou kyste mammaire, est une poche hermétique entourée d’une membrane, qui se développe dans une cavité du sein et qui est plus ou moins remplie d’un liquide produit par les glandes mammaires.

Et si le liquide vient à s’accumuler, une masse d’un ou deux centimètres de diamètre, qui se déplace facilement sous les doigts, peut être ressentie.

Un kyste fréquent entre 35 et 50 ans

Si ce kyste peut être fréquemment rencontré chez la femme âgée de 35 à 50 ans, il est exceptionnel chez la femme ménopausée sauf si elle suit un traitement hormonal de substitution.

S’il a tendance à être plus dur, plus sensible et à augmenter de volume au moment des règles, une intervention peut être nécessaire. Si un ou plusieurs kyste(s) sont présent(s) dans le sein, il est important de les surveiller et de prévenir leur évolution.

Kyste ne signifie pas risque de cancer accru

C’est le moment de rappeler qu’un kyste au sein est le plus souvent bénin, et qu’il ne fait pas augmenter le risque d’un cancer du sein. En effet, le kyste et le cancer constituent des origines différentes de nodules du sein.

Qu’est-ce qu’un nodule mammaire ? Il s’agit d’un épaississement ou d’une protubérance dont le toucher diffère du reste du tissu entourant le sein. Quelles sont ses causes ? : Fibroadénomes (aussi appelés fibromes du sein), infections mammaires, obstruction de la glande lactifère, formation de tissu cicatriciel, kystes donc, ou cancer du sein…

S’il est bénin dans la majorité des cas, il doit cependant être surveillé.

Symptômes du kyste au sein

Voici ce qui peut survenir en cas de kyste mammaire :

une masse molle et mobile semblant remplie de liquide, au toucher ;

la masse grossit et devient sensible juste avant les règles ;

la masse est assez lisse avec un contour bien défini ;

une douleur potentielle au sein ;

un gonflement des seins.

Traitement du kyste mammaire

Après pose d’un diagnostic suivant une échographie, une mammographie ou une biopsie, voici les traitements potentiels :

une ponction dans un premier temps, qui pourra ne pas être suffisant ;

une excision du kyste si le liquide contient du sang, ou encore s’il s’aspire difficilement ou si une masse solide est toujours présente après l’opération.

Les kystes mammaires peuvent être très anxiogènes pour les femmes qui en sont atteintes, car ils sont souvent associés à tort au cancer du sein.