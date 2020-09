La cigarette électronique est-elle aussi nocive que ce que l’on pense ?

L'arrivée de la cigarette électronique est arrivée en France comme un messie pour certaines personnes. Néanmoins, est-elle bénéfique pour la santé ?

Selon quelques études réalisées par Santé publique France en 2019, un peu plus de la moitié des Français pensent que la cigarette électronique est aussi mortelle que la cigarette classique. Ces résultats sont également appuyés par la SEMR (Société européenne des maladies respiratoires) qui pense également la même chose. Est-ce que les e-liquides seraient-ils la cause de certains problèmes cardiaques, vasculaires ou même respiratoires.

Est-ce que la cigarette électronique est une solution pour arrêter de fumer ? Selon des sondages effectués par des organismes, beaucoup de personnes deviendraient accros à la cigarette électronique à cause du gout. D’ailleurs, quelques mois auparavant, l’OMS a tiré la sonnette sur les e-liquides. Ces produits fabriqués spécialement pour la cigarette électronique causeraient des problèmes cardiovasculaires. En plus de ça, cela causerai également des problèmes d’irritation des voies respiratoires, des yeux et de la gorge.

La nocivité des cigarettes électroniques

Pendant ce temps, les études menées par des équipes en Amérique se sont multipliées et confirment les propos de l’Organisation mondiale de la santé. Certains résultats soulignent que les arômes et les solvants utilisés dans certains produits sont très nocifs une fois mélangés. Afin de comprendre ses effets, ils ont analysé les cellules qui se trouvent sur les parois des bronches. Dans un premier temps, ils ont d’abord analysé les arômes comme la vanilline, le benzaldéhyde ou la cannelle. Dans un second temps, ils ont analysé le produit fini c’est-à-dire avec le mélange de solvant ainsi que l’arôme. En conclusion, certains mélanges sont très nocifs pour la santé d’où le fait que l’OMS est réellement inquiète.