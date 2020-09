La Cohérence Cardiaque c’est quoi ?

Il existe de multiple façons de déstresser de sa journée de travail ou même après sa séance de sport. Connaissez-vous la méthode de la cohérence cardiaque ?

Selon des spécialistes, vous devez prendre du temps pour vous afin de souffler, de vous libérer de votre journée. En temps normal, il faudrait prendre une dizaine de minutes pour soi. Nous avons trouvé une méthode nommée « Cohérence Cardiaque ». Pour la réaliser, vous n’aurez pas besoin d’être un aficionado de la médiation.

Le cœur et le cerveau en osmose

Le cœur, ce petit muscle présent dans notre corps possède près de 100 000 cellules neuronales qui influent directement sur notre cerveau. L’institut HearthMath Institute de Californie aux États-Unis a travaillé sur les émotions du cœur envoyé au cerveau et a d’ailleurs développé la cohérence cardiaque vers 1990.

Nous parlions de prendre du temps pour soi ci-dessus. Cette méthode permet de canaliser votre respiration afin de faire baisser le rythme cardiaque qui s’accélère lorsqu’une trop forte émotion surgit. La Cohérence Cardiaque permet donc d’agir sur le cœur en régulant son rythme afin d’améliorer son esprit ainsi que son physique et psychique. Ces étapes sont cruciales pour déstresser d’une lourde journée. Ainsi, vous pourrez trouver un sommeil d’excellente qualité et à l’avenir permettre à votre cerveau de mieux se concentrer. D’ailleurs, cette technique est de plus en plus utilisée dans les séances de méditations de groupes.

Vous pouvez utiliser la Cohérence Cardiaque dans le bus ou le métro voire même au bureau. Celle-ci peut être utile dans toutes les situations. De plus, nous l’utilisons inconsciemment dans la journée. Néanmoins, pour un effet plus long, nous vous conseillons de l’utiliser dans un endroit dans lequel vous aurez le temps de prendre du temps pour vous. Le cœur, la respiration et l’esprit n’en seront que renforcés pour tous les tracas de vos prochains jours.