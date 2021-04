La colle pour les faux ongles peut causer des brûlures à travers les vêtements

L’Anses vient d’alerter sur les dangers de l’utilisation de la colle cyanoacrylates utilisée pour la pause de faux ongles.

La pause de faux ongles est devenue aujourd’hui une pratique tendance. De plus en plus de femmes sont en effet séduites par ces dispositifs de beauté et décider de la réaliser soi-même. Face à cette utilisation de plus en plus fréquente, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) tire la sonnette d’alarme en alertant sur les risques de brulures causées par la colle.

Attention à l’utilisation de la colle cyanoacrylates

Dans un communiqué publié le mardi 30 mars 2021, l’Anse a pointé du doigt l’utilisation de colle cyanoacrylates à domicile, soit le dispositif généralement utiliser afin d’effectuer la pause de faux ongles. L’agence explique ainsi « Si les contacts cutanés directs avec cette colle sont généralement sans gravité, sa projection au travers d’un vêtement peut provoquer des brûlures graves, allant parfois jusqu’à nécessiter une greffe de peau ». Elle ajoute que « le contact de cette colle avec du tissu, surtout en coton ou en laine, provoque une réaction chimique entraînant un dégagement instantané de chaleur très forte ».

La diffusion par le tissu est d’ailleurs favorisée par la fluidité importante de la colle cyanoacrylates. Cela peut ainsi augmenter la surface cutanée pouvant être sujette à brûlure. Cette alerte de la part de l’Anse intervient après deux signalements rapportés par les centres antipoison (CAP) en novembre 2020. En effet, une petite fille de 20 mois a été brulée au poignet gauche à travers son t-shirt en cote et une autre de 2 ans à la main et sur l’avant du bras.

L’Anse reproche que les mentions de risque de brûlures sont « souvent peu claires voire inexistantes » sur les colles pour faux onglets. Elle recommande donc aux fabricants de « rendre l’étiquetage plus clair et visible », mais d’informer aussi sur le public « l’importance de tenir ces produits hors de portée des enfants » et « la conduite à tenir en cas de projection de colle sur un vêtement ». L’agence précise ainsi que la procédure en cas de projection est la suivante « appliquer immédiatement de l’eau froide savonneuse sur la zone de projection de la colle pour limiter la surface et la profondeur de la brûlure et consulter un médecin ».