La composition d’une famille peut permettre de prédire les risques de maladies cardiaques des enfants

Selon une nouvelle étude, le risque de souffrir de maladies cardiaques serait variable entre les membres d’une même fratrie.

Au fil des années, les avancées dans le secteur de la génétique n’ont eu de cesse d’évoluer. Des chercheurs suédois viennent d’ailleurs de faire une découverte intéressante dans ce domaine. En effet, une récente étude publiée dans la revue BML Open révèle des disparités en fonction de la taille de la famille et l’ordre des naissances concernant les risques de maladies cardiaques. Les travaux soulignent ainsi que l’aîné serait le plus protégé face à ces pathologies, mais aussi que de nombreux frères et sœurs résulteraient en un risque accru d’événements cardiovasculaires.

Taille, sexe et place dans la fratrie impactent le risque de maladies cardiaques

Afin d’arriver à ses conclusions, l’étude a pris en compte les données de plus de 2,6 millions d’adultes nés entre 1932 et 1960. La plupart des participants étaient âgés de 30 à 58 ans au début de l’étude en 1990. Pour compléter leurs travaux, les chercheurs ont aussi récolté des informations supplémentaires sur les problèmes cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ayant eu lieu au cours des 25 années suivantes. Le suivi s’est ainsi terminé en 2019 avec une moyenne d’âge des participants suivis de 67 ans avec un intervalle de 55 ans à 83 ans.

Suite à l’analyse de ces données, les chercheurs ont constaté que le risque de souffrir d’un événement cardiovasculaire dépendait de trois facteurs : la taille, le sexe et la place au sein de la fratrie. Nous apprenons ainsi que les personnes ayant un ou deux frères et sœurs sont le plus protégées face aux maladies cardiaques, même par rapport aux enfants uniques. Les familles ayant au moins quatre enfants présentent quant à eux un risque plus élevé. Cependant, les aînés seraient les moins à risque de souffrir de possibles événements cardiovasculaires et coronaires. Si l’aîné est un garçon, il aurait un risque de décès plus élevé que le troisième né. Si c’est une fille, le risque serait quant à lui plus important par rapport à son frère ou sa sœur nés en deuxième. Il serait cependant similaire à ceux nés après elle.

Peter Nilsson, chercheur à l’université de Lund à Malmö et auteur principal de l’étude, explique : « Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les liens entre le nombre et le rang des frères et sœurs et les conséquences en matière de santé ». Elles auraient pour objectif de « trouver des mécanismes biologiques ou sociaux reliant le statut de premier-né à un risque plus faible de maladie cardiovasculaire ».