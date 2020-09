La contraception pour les moins de quinze ans est enfin gratuite

Toutes les contraceptions sont désormais prises en charge à 100 % par l’assurance maladie.

C’est un grand pas en avant qui vient d’être annoncé par le Journal officiel. Depuis le 28 aout 2020, les jeunes filles de moins de quinze ans pourront acquérir un mode de contraception de leur choix et ceux gratuitement. Cette nouvelle nous provient du décret publié dès le 27 aout 2020 sur le Journal Officiel. Auparavant, seules les femmes de quinze à 18 ans pouvaient avoir une contraception gratuitement. Or, d’après des analyses le nombre d’interruptions volontaires de grossesse en France s’élève à 770 femmes sur 1000 de l’âge de douze à quatorze ans. En 2012, il y a eu 9,5 IVG sur 1000 grossesses. En 2018, le nombre d’interruptions volontaires de grossesses a baissé à 6 grâce à la gratuité de la contraception pour les jeunes femmes de quinze à 18 ans.

Les contraceptifs prient en charges

Dans le décret paru sur le journal officiel, nous apprenons que certains frais médicaux seront gratuits comme :

Les frais annuels pour la prescription d’un mode de contraception ;

Examen biologie ;

Consultation pour le suivi et la pose d’un dispositif intra-utérin.

Voici également les contraceptifs qui sont gratuits :

Pilules ;

Dispositifs intra-utérins ;

Diaphrames ;

Implants contraceptifs.

Pour avoir un moyen de contraception, vous devrez dans un premier temps avoir une prescription de votre médecin général. Des organismes tels que le CPEF permettent d’avoir également des conseils préventifs sur la sexualité. D’ailleurs, ils peuvent également aller voir un gynécologue ou même une sagefemme pour avoir une prescription et avoir un moyen de contraception. Les jeunes filles de moins de quinze ans n’auront plus besoin de ticket modérateur. En revanche, la pilule du lendemain est toujours accessible en pharmacie sans prescription et ceux gratuitement pour les mineurs et anonymement.