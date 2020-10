La COVID-19 fait de la Maison-Blanche une maison fantôme

Donald Trump est de retour de l’hôpital militaire Walter Reed où il a été traité pour la COVID-19 depuis le vendredi 2 octobre.

Depuis son retour à cause du coronavirus, le président de la Maison-Blanche a coupé court aux meetings et aux réunions qu’elles soient politiques ou pas. Donald Trump a transformé sa forteresse blanche à Washington en une maison fantôme. En effet, depuis que celui-ci est revenu (en fanfare) de son séjour à l’hôpital presque toutes les personnes qui travaillent à la Maison-Blanche sont en « repos ». Les personnes qui travaillent quant à elles à l’administration sont depuis en télétravail voire même en quarantaines pour d’autres services à cause de nouveaux cas de contaminations. La première journée de Donald Trump, c’est passé exclusivement au second étage avec sa compagne Melania.

Des désinfections cousues main

Les sections encore ouvertes à la Maison-Blanche sont quant à elles désinfectées au peigne fin. Les personnes qui sont nécessaires pour Donal Trump et la Maison-Blanche suivent un protocole de test très poussé quotidiennement. Mardi 6 octobre, Donald Trump est toujours contagieux selon les médecins ce qui a mis tout projet en suspente. Pendant cette crise, certaines personnes ne se sont pas demandé si le traitement pris par le Président aurait des effets secondaires. Le mystère rôde toujours sur la santé de Donald Trump, mais selon Sean Conley, celui-ci n’aurait plus de symptômes.

Peu de personnes ont pu côtoyer Donald Trump depuis son retour de l’hôpital. Les seules personnes qui sont autorisées sont le chef de cabine et le chef des réseaux sociaux. Durant les entretiens, ils ont même dû s’habiller de combinaisons spéciales pour ne pas être contaminés par la suite. Les membres de sa famille ne peuvent pas le voir, seuls des coups de téléphone ont été aperçus entre Jared Kushner et Donald Trump. Au total, 14 proches du président sont quant à eux positifs au test pour le coronavirus. Ils ont même embauché un consultant bienêtre pour gérer la crise au sein même de la Maison-Blanche.