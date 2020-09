La COVID-19 serait saisonnière tel le virus de la grippe ?

D’après certaines études des chercheurs aux quatre coins du monde, la COVID-19 pourrait revenir chaque…

Aux dernières informations que nous avons pu trouver sur internet, la Chine pourrait commercialiser un vaccin contre le coronavirus dès novembre 2020 ? (Qu’en est-il du vaccin de Russie ?) Des groupes de chercheurs ont récemment communiqué dans une étude parue le 15 septembre sur Frontiers que même avec un vaccin, la COVID-19 pourrait revenir chaque hiver.

En effet, plusieurs hypothèses amènent à croire que la COVID-19 serait de retour chaque hiver. D’ailleurs, le docteur Hassan Zaraket, l’un des chercheurs a pris la parole dans cette revue :

« Que le Covid-19 va provoquer plusieurs vagues épidémiques jusqu’à ce que l’immunité collective soit atteinte ! L’immunité produite par l’infection de tous les autres coronavirus n’est pas éternelle et, bien que le phénomène semble encore rare, il y a eu au moins deux cas de réinfection au Covid-19 documentés jusqu’à présent. En outre, nous ne sommes pas sûrs du niveau d’efficacité que les vaccins produiront ni de la durée de l’immunité qu’ils conféreront, enfin, en tant que virus à ARN, le SARS-CoV-2 est censé évoluer et, à mesure que les mutations s’accumulent, le virus peut échapper aux anticorps déclenchés par le vaccin et provoquer des réinfections. »