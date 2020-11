La cure de vitamine pour lutter contre l’hiver

L’hiver est le la saison où l’on tombe le plus malade à cause des bactéries ou des virus. C’est pour ça qu’il est recommandé de faire une cure de vitamine.

Lorsque l’hiver arrive, les médecins et même nos parents nous conseillent toujours de faire une cure de vitamine afin que le corps soit boosté pour l’hiver. Cette période est propice aux maladies telles que le rhume, la gastro-entérite et bien d’autres.

Naturel ou médicamenteux ?

Il existe des gélules à prendre qui sont vendues en pharmacie pour faire une cure de vitamine pour l’hiver. Certains d’entre eux ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Ces médicaments, ou du moins, ces compléments doivent être pris avec une alimentation saine et variée. Celui-ci ne pourra pas agir correctement si vous ne mettez pas du vôtre.

Vous n’aimez pas les médicaments ? Il se peut que vous soyez aussi intéressé par les aliments. Ils peuvent être une immense source de vitamine pour le corps. La vitamine D est un excellent anti-inflammatoire. Selon des études, cette vitamine manque dans le corps de 75 % des Français pendant la période d’octobre, à avril, fragilisant ainsi les os et augmente les risques de maladies chroniques.

La vitamine C quant à elle permet de générer un nombre de globules blancs plus important. D’ailleurs, celle-ci vous permettra de lutter contre le rhume et certaines maladies cardiovasculaires.

Pour vous soigner, naturellement, vous pouvez prendre l’échinacée qui est une plante très efficace en hiver. Elle permet de booster le corps et ainsi augmenter les cytokines pro-inflammatoires. Néanmoins, attention, car les anti-inflammatoires ne sont pas conseillés avec cette conjoncture que nous vivons. Vous pouvez remplacer ou compléter celle-ci avec la goyave, le kiwi ou même des agrumes tel que les oranges, les pamplemousses, ou des citrons.

Pour les personnes qui sont en manque de vitamine D, vous pourrez manger du poisson, de la viande et quelques huiles. D’ailleurs, les champignons possèdent un bon taux de vitamines D pour le corps.