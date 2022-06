La flore intestinale des hommes est bénéfique aux hommes

La diversité bactérienne est favorisée, que le breuvage soit alcoolisé ou non. Et oui, toujours avec modération !

Une étude qui pourrait bien donner une nouvelle excuse à ces messieurs pour s’ouvrir “une petite mousse”. Des chercheurs de l’université nouvelle de Lisbonne ont mené une étude visant à évaluer l’impact de la bière sur diversité bactérienne dans les intestins.

C’est la revue ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry qui a relayé le 15 juin dernier les résultats de cette étude qui se base sur les bières de type lager (fermentation basse, le plus souvent des blondes).

L’étude en détails

Rappelons avant tout que le microbiote représente l’ensemble des micro-organismes (qu’il s’agisse des milliards de bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes) vivant dans un environnement spécifique, en l’occurrence ici les intestins. Son rôle est de contribuer à notre métabolisme et à la digestion de nos aliments.

Ainsi, 22 hommes en bonne santé ont été recrutés dans le but de boire quotidiennement 330 ml de bière non alcoolisée ou alcoolisée (à 5,2%), et ce pendant 4 semaines. Avant et au terme de l’expérience, des matières fécales et des échantillons sanguins ont été prélevés.

Bière et microbiote : quel résultat ?

Quand les échantillons ont été comparé, il s’est avéré que les participants présentaient “une augmentation de la diversité bactérienne de l’intestin”, nous apprend Slate. Et les taux de phosphatase alcaline, représentant “un marqueur de la santé intestinale”, ont révélé une amélioration. En outre, ni le poids ni la masse grasse des participants sont restés inchangés.

“La bière a en revanche augmenté la diversité du microbiote intestinal, qui a été associée à des résultats positifs pour la santé, et ont eu tendance à augmenter l’activité de la phosphatase alcaline fécale”, remarquent les auteurs de l’étude. Les polyphénols pour pourraient bien être liés à ces bienfaits.

Quant aux femmes, elles ne figuraient pas dans cette étude. Mais de précédentes études se basant sur un panel mixte ont mis en évidence une amélioration de la diversité de la flore intestinale avec une consommation de bière sans alcool pendant 30 jours. Rappelons que Santé Publique France recommande de ne pas boire plus de deux verres par jour, et pas tous les jours.