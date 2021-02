La France a lancé une campagne de prévention contre la pédophilie

Le 29 janvier, la campagne de prévention contre la pédophilie S.T.O.P a été lancée en France.

La Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (FFCRIAVS) a lancé une campagne de prévention à destination des pédophiles. Soutenue par le secrétariat d’État chargé de l’enfance et des familles, l’initiative s’exprime à travers différentes affiches renvoyant vers un numéro d’écoute : le 08 06 23 10 63.

S.T.O.P : la première campagne de prévention contre la pédophilie

Le vendredi 29 janvier 2021, la FFCRIAVS a lancé la première campagne de prévention contre la pédophilie en France. On pouvait ainsi lire sur plusieurs affiches en grand les mentions suivantes : « Vous ne voyez que lui ? » ou « Vous ne voyez qu’elle ? » avec des images d’enfants en fond. En plus petit et encadré en rouge, du texte interpelle à travers ces propos « Vous êtes attiré·e sexuellement par les enfants ? N’allez pas plus loin. Un·e professionnel·le de santé peut vous aider ». En dessous, un numéro de téléphone permettant de contacter au 08 06 23 10 63 le S.T.O.P, soit le Service téléphonique d’orientation et de prévention.

Le FFCRIAVS déclare ainsi que l’objectif de cette campagne est d’interpeller les pédophiles avec des images reflétant des « situations quotidiennes qui (leur) parlent » afin de les inciter à contacter un numéro pour se faire aider et éviter de commettre un acte pédocriminel.

Une pratique qui a déjà fait ses preuves

À travers un dossier de presse, la Fédération Française des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles rappelle que ce type de dispositif existe depuis 2005 dans des pays voisins tel que l’Allemagne. Du nom de Dunkelfeld, ce dernier a recensé en 2018 environ 10 500 appels, 3 700 évaluations et 1 780 offres de thérapies. Ces résultats montrent que « les personnes concernées par le dispositif sont en demande de soins mais que ces soins leur sont le plus souvent inaccessibles », explique la FFCRIAVS.

La France de son côté avait expérimenté une campagne de sensibilisation contre la pédophilie en novembre 2019 dans cinq régions françaises. 336 appels confidentiels avaient ainsi été recensés, 25% des appelants ont souhaité par la suite rester anonymes. Déployée désormais depuis début 2021 sur l’ensemble du territoire, la campagne S.T.O.P permettra aux personnes contactant le numéro 08 06 23 10 63 « d’échanger avec un professionnel de santé qui l’orientera si besoin vers une prise en charge adaptée dans le but d’éviter tout passage à l’acte ».